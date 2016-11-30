«Зенит» – «Уфа». В стартовом составе гостей один легионер
Тренерский штаб «Уфы» определился с составом на матч 16-го тура
чемпионата России против «Зенита».
Стартовый состав: Лунев, Сухов,
Аликин, Васин, Живоглядов, Стоцкий, Ванек, Засеев, Безденежных, Сысуев, Кротов.
Напомним, матч пройдет 30 ноября в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Состав
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Мак, Жирков, Витсель, Маурисио, Жулиано, Дзюба, Кокорин
Уфа: Лунев, Васин, Аликин, Живоглядов, Сухов, Безденежных, Ванек, Стоцкий, Засеев, Сысуев, Кротов
Предупреждения:
Нету, 44 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция
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