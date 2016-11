Саутгейт утвержден в качестве главного тренера сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии утвердила Гарета Саутгейта в качестве главного тренера национальной сборной страны.

46-летний специалист, ранее тренировавший «Миддлсбро» и «Астон Виллу», подписал с FA контракт на четыре года.

"Getting the job is one thing, now I want to do the job successfully."



