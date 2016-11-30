«Урал» переиграл дома «Ростов»

Сегодня в матче 16-го тура РФПЛ «Урал» в Екатеринбурге переиграл «Ростов». Встреча прошла на поле стадиона «СКБ-Банк Арена» и завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече на 38-й минуте ударом из-за пределов штрафной забил нападающий уральской команды Чисамба Лунгу.

«Советский спорт» вел прямую текстовую трансляцию матча.



После этой игры «Урал», набрав 14 очков поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата РФПЛ. «Ростов», имея 24 балла в активе, занимает шестое место.

В следующем матче 3 декабря «Ростов» на домашней арене примет питерский «Зенит». «Урал» в тот же день в Москве встретится с ЦСКА.