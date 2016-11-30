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«Урал» переиграл дома «Ростов»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в матче 16-го тура РФПЛ «Урал» в Екатеринбурге переиграл «Ростов». Встреча прошла на поле стадиона «СКБ-Банк Арена» и завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече на 38-й минуте ударом из-за пределов штрафной забил нападающий уральской команды Чисамба Лунгу.

«Советский спорт» вел прямую текстовую трансляцию матча.

После этой игры «Урал», набрав 14 очков поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата РФПЛ. «Ростов», имея 24 балла в активе, занимает шестое место.

В следующем матче 3 декабря «Ростов» на домашней арене примет питерский «Зенит». «Урал» в тот же день в Москве встретится с ЦСКА.

Матч

Урал - Ростов - 1:0 (1:0)

Голы

Лунгу 38 (1:0).

Состав

Урал: Заболотный, Кулаков, Новиков (Ставпец, 87), Фонтанелло, Данцев, Коробов (Подоксёнов, 90), Фидлер, Павленко, Динга, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 60)

Ростов: Медведев, Терентьев, Гуйе, Кудряшов, Гранат, Эззатоллахи, Григорьев, Киреев, Препелицэ, Байрамян (Думбия, 72), Бухаров

Предупреждения:

Лунгу, 39 - Препелицэ, 29; Гуйе, 55

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

30 ноября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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