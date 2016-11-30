Александр Лебзяк: Лебедев - фаворит в бою с Гассиевым, победа будет за ним
Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк поделился своим мнением о титульном поединке в первом тяжелом весе между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.
- Приятно, что за титул чемпиона мира будут сражаться российские ребята.
Это говорит о том, что российская школа бокса дала миру двух отменных
спортсменов, ставящих перед собой самые высокие цели и достигших
значительных высот. Бой будет очень зрелищным — оба боксера любят
сражаться, не «сушат» свои поединки, бьются сами и дают драться своим
соперникам.
Нам не стоит ожидать ранних нокаутов — ребята достаточно умны и опытны, между ними нет огромной разницы в классе. Если выбирать фаворита, то это Лебедев. Он опытнее своего соперника — думаю, победа будет за ним, - заявил Лебзяк.
Поединок Лебедев - Гассиев пройдет в Москве 3 декабря. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF, принадлежащие Денису.