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Борис Майоров: Мозякин с каждым годом прибавляет. И этому феномену есть простое объяснение

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о лучшем бомбардире КХЛ, 35-летнем капитане магнитогорского «Металлурга» Сергее Мозякине.

- Сергей с возрастом ничего не потерял, - считает Борис Майоров. – Почему? Есть очень простое объяснение. Была и есть масса игроков, которые с возрастом теряя скорость, сразу тухнут. Потому что это их главный козырь. Нет скорости – и ничего от форварда не осталось.

А Мозякин – совсем другая история. Скоростным он никогда не был. Всегда добивался результата за счет техники и классного броска. Его мастерство с возрастом никуда не делось. Более того, в 35 лет он лучше читает игру, благодаря своему опыту. А бросок он оттачивает с каждым новым сезоном до совершенства.

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