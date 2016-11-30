Виталий Смирнов: День доклада Макларена назначен не случайно

В среду прошло очередное заседание Независимой общественной антидопинговой комиссии.

-- 6-7 декабря в Лозанне пройдет Исполком МОК, -- сказал руководитель комиссии Виталий Смирнов. -- Мы уже пошутили по этому поводу: 8 декабря у нас Олимпийское собрание, потом бал, а дальше по рассказу Льва Толстого «После бала» будет опубликован доклад Макларена. В повестке дня Исполкома, конечно, будут, которые нас так или иначе касаются. Но естественно все ждут доклада комиссии Макларена. Не думаю, что после доклада исполком будет еще раз собираться. Кстати, не думаю, что дата доклада на следующий день после Исполкома выбрана случайно. Макларен считает себя независимым лицом. Распорядок работы Исполкома известен за много месяцев вперед, поэтому такая последовательность событий неслучайна.