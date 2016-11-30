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Мартен Фуркад: Шемпп - мой главный соперник. А Шипулина оцениваю также, как норвежцев

Источник:  L'EquipeКомментарии

10-кратный чемпион мира Мартен Фуркад рассказал о том, кого он считает своим главным соперником в новом сезоне. 

- Шемпп – мой соперник номер один. Он более стабилен, чем Йоханнес Бе. Ожидаю, что он будет самым опасным соперником.

Не думаю, что Бе-младший будет моим конкурентом в новом сезоне. Норвежцы меня не пугают. Я знаю их сильные и слабые стороны, думаю, у них слишком много слабостей, чтобы обыгрывать меня регулярно.

Антон Шипулин для меня - как норвежцы. Возможно, я ошибаюсь, но не думаю, что он сможет одолеть меня, - заявил Фуркад-младший.

Напомним, Мартен Фуркад неизменно завоевывает Большой хрустальный глобус, начиная с 2012 года.

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