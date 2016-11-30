«Гран-при России» пройдет 28-30 апреля

В среду в Вене на заседании Всемирного совета ФИА был утвержден календарь чемпионата мира «Формулы-1» на следующий сезон.

В отличие от предварительной версии, произошло несколько важных изменений. Так, гонка в Баку («Гран-при Азербайджана») перенесена на 25 июня – это сделано для того, чтобы она не проходила в один день с «24 часами Ле-Мана» (об этом просили организаторы этапа). Из-за этого изменились даты гонок «Гран-при Австрии» и «Гран-при Великобритании» - они состоятся 9 и 16 июля, соответственно, с разницей всего в одну неделю, а не в две, как планировалось раньше. Кроме того, сдвоенным будут этапы в США и Мексике. А вот «Гран-при России» пройдет в те же сроки, на которые и был назначен изначально – 28-30 апреля.

Добавим, что всего календарь сезона-2017 включает в себя 21 этап.

КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2017

Дата Гран-при Место

26 марта Австралия Мельбурн

9 апреля Китай Шанхай

16 апреля Бахрейн Сахир

30 апреля Россия Сочи

14 мая Испания Барселона

28 мая Монако Монте-Карло

11 июня Канада Монреаль

25 июня Азербайджан Баку

9 июля Австрия Шпильберг

16 июля Великобритания Сильверстоун

30 июля Венгрия Хунгароринг

27 августа Бельгия Спа

3 сентября Италия Монца

17 сентября Сингапур Сингапур

1 октября Малайзия Сепанг

8 октября Япония Сузука

22 октября США Остин

29 октября Мексика Мехико

12 ноября Бразилия Сан-Пауло

26 ноября Абу-Даби Абу-Даби