«Гран-при России» пройдет 28-30 апреля
В среду в Вене на заседании Всемирного совета ФИА был утвержден календарь чемпионата мира «Формулы-1» на следующий сезон.
В отличие от предварительной версии, произошло несколько важных изменений. Так, гонка в Баку («Гран-при Азербайджана») перенесена на 25 июня – это сделано для того, чтобы она не проходила в один день с «24 часами Ле-Мана» (об этом просили организаторы этапа). Из-за этого изменились даты гонок «Гран-при Австрии» и «Гран-при Великобритании» - они состоятся 9 и 16 июля, соответственно, с разницей всего в одну неделю, а не в две, как планировалось раньше. Кроме того, сдвоенным будут этапы в США и Мексике. А вот «Гран-при России» пройдет в те же сроки, на которые и был назначен изначально – 28-30 апреля.
Добавим, что всего календарь сезона-2017 включает в себя 21 этап.
КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2017
Дата Гран-при Место
26 марта Австралия Мельбурн
9 апреля Китай Шанхай
16 апреля Бахрейн Сахир
30 апреля Россия Сочи
14 мая Испания Барселона
28 мая Монако Монте-Карло
11 июня Канада Монреаль
25 июня Азербайджан Баку
9 июля Австрия Шпильберг
16 июля Великобритания Сильверстоун
30 июля Венгрия Хунгароринг
27 августа Бельгия Спа
3 сентября Италия Монца
17 сентября Сингапур Сингапур
1 октября Малайзия Сепанг
8 октября Япония Сузука
22 октября США Остин
29 октября Мексика Мехико
12 ноября Бразилия Сан-Пауло
26 ноября Абу-Даби Абу-Даби