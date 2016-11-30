Вячеслав Булавин: Разногласия в «Зените» не должны негативно отразиться на игре

Бывший полузащитник «Зенита» Вячеслав Булавин поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ между петербургским клубом и «Уфой».

- Обеим командам нужно брать очки в сегодняшнем матче. Понятно, что «Уфа» будет действовать от обороны, однако мастерство игроков «Зенита» позволит команде добиться желаемого результата. Повлияет ли конфликт в коллективе на качество игры питерцев? Не думаю. Такие ссоры случаются в каждой команде, это обычная ситуация. В составе «Зенита» играют мастера, большинство из которых выступают за сборные, поэтому какие-то разногласия не должны негативно отразиться на игре команды из Санкт – Петербурга.

Отсутствие Хави Гарсии? Думаю, что Мирча Луческу сможет найти ему замену, - передает слова Булавина «Чемпионат».

Напомним, что матч «Зенит» - «Уфа» состоится в среду в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.