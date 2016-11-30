«Зенит» – «Уфа». Фанаты хозяев выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Колумбии
Болельщики «Зенита» вывесили баннер со словом «Condolencias», которое с португальского переводится как «Соболезнования».
29 ноября в Колумбии произошла авиакатастрофа. Всего на борту находились 72 пассажира и девять членов экипажа. 13 из них выжили, в том числе два футболиста, еще один игрок скончался в больнице.
Фанаты «Зенита» выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Колумбии pic.twitter.com/D8AujHV05V— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 30 ноября 2016 г.
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Напомним, среди
пассажиров были футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе». Они летели на
финал Кубка Южной Америки в колумбийский город Медельин, где должны были
сыграть против «Атлетико Насьональ».
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