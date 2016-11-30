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«Зенит» – «Уфа». Фанаты хозяев выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Колумбии

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Болельщики «Зенита» вывесили баннер со словом «Condolencias», которое с португальского переводится как «Соболезнования».

29 ноября в Колумбии произошла авиакатастрофа. Всего на борту находились 72 пассажира и девять членов экипажа. 13 из них выжили, в том числе два футболиста, еще один игрок скончался в больнице.

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Напомним, среди пассажиров были футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе». Они летели на финал Кубка Южной Америки в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».    

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