«Зенит» – «Уфа». Фанаты хозяев выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Колумбии

Болельщики «Зенита» вывесили баннер со словом «Condolencias», которое с португальского переводится как «Соболезнования».

29 ноября в Колумбии произошла авиакатастрофа. Всего на борту находились 72 пассажира и девять членов экипажа. 13 из них выжили, в том числе два футболиста, еще один игрок скончался в больнице.

Фанаты «Зенита» выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Колумбии pic.twitter.com/D8AujHV05V — Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 30 ноября 2016 г.

Напомним, среди пассажиров были футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе». Они летели на финал Кубка Южной Америки в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».