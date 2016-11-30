Боккетти и Зе Луиш не полетели со «Спартаком» в Самару
Футболисты и тренеры «Спартака» вылетели в Самару на матч 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Состав «Спартака»: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Евгений Макеев, Денис Кутин, Андрей Ещенко, Маурисиу, Александр Пуцко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, Александр Зуев, Роман Зобнин, Фернандо, Денис Глушаков, Ромулу, Ивелин Попов, Артем Тимофеев, Жано Ананидзе, Куинси Промес, Денис Давыдов и Лоренсо Мельгарехо.
Таким образом, встречу пропустят защитник Сальваторе Боккетти и нападающий Зе Луиш.
Матч «Крылья Советов» – «Спартак» будет сыгран 1 декабря и начнется в 17.00 по московскому времени.
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
01 декабря 18:00, Металлург, Текстовая трансляция
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