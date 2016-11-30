Георгий Полтавченко: Доходы Петербурга от ЧМ-2018 составят 10-14 млрд рублей

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, сколько может заработать город от пребывания в нем туристов во время чемпионата мира-2018.

- Арифметика тут самая приблизительная. По прогнозу, Санкт-Петербург во время чемпионата мира посетят порядка 400 тысяч туристов. Средние расходы одного международного туриста в день, включая проживание, составили в 2015 году 12 тысяч 150 рублей. Играть здесь будут четыре разных пары команд, и среднестатистический болельщик задержится у нас три дня максимум. Плюс около половины гостей будут из России, а они тратят почти вдвое меньше иностранцев. Вот и считайте. Ориентировочно «план по валу» на ЧМ-2018 составит от 10 до 14 млрд рублей. С них будут платиться налоги в бюджет, - сказал Полтавченко в интервью «Интерфаксу».

Напомним, в Кубке Конфедераций, который проходит за год до чемпионата мира в стране-хозяйке турнира, участвуют восемь сборных: сборная-хозяйка чемпионата мира, действующий чемпион мира, чемпион Европы, победители Кубка Азии, Кубка африканских наций, Кубка наций ОФК, Кубка Америки и Золотого кубка КОНКАКАФ.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

В Санкт-Петербурге состоятся четыре игры: матч открытия сборная России – сборная Новой Зеландии, сборная-чемпион Африки – сборная Австралии, сборная Новой Зеландии – сборная Португалии, а также финал турнира.