Георгий Полтавченко: Доходы Петербурга от ЧМ-2018 составят 10-14 млрд рублей
Губернатор Петербурга Георгий
Полтавченко рассказал, сколько может заработать город от пребывания в нем
туристов во время чемпионата мира-2018.
- Арифметика тут самая приблизительная.
По прогнозу, Санкт-Петербург во время чемпионата мира посетят порядка 400 тысяч
туристов. Средние расходы одного международного туриста в день, включая
проживание, составили в 2015 году 12 тысяч 150 рублей. Играть здесь будут
четыре разных пары команд, и среднестатистический болельщик задержится у нас три
дня максимум. Плюс около половины гостей будут из России, а они тратят почти
вдвое меньше иностранцев. Вот и считайте. Ориентировочно «план по
валу» на ЧМ-2018 составит от 10 до 14 млрд рублей. С них будут платиться
налоги в бюджет, - сказал Полтавченко в интервью «Интерфаксу».
Напомним, в Кубке Конфедераций, который проходит за год до
чемпионата мира в стране-хозяйке турнира, участвуют восемь сборных:
сборная-хозяйка чемпионата мира, действующий чемпион мира, чемпион Европы,
победители Кубка Азии, Кубка африканских наций, Кубка наций ОФК, Кубка Америки
и Золотого кубка КОНКАКАФ.
Кубок конфедераций-2017
пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и
Москве.
В
Санкт-Петербурге состоятся четыре игры: матч открытия сборная России – сборная Новой
Зеландии, сборная-чемпион Африки – сборная Австралии, сборная Новой Зеландии –
сборная Португалии, а также финал турнира.