Иван Данильянц: Из-за плотного календаря было принято решение провести ротацию
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча против «Урала» (0:1).
- Сегодня был матч, который проходил сложных условиях. Это касается погода и нашего состава. Из-за плотного календаря было принято решение провести ротацию. Были моменты у двух команд. Думаю, что ничья была бы справедливым итогом.
Бухаров пропустил много матчей, был травмирован. Пока что ему не удается набрать оптимальную форму. Сегодня ему было очень тяжело. Саша мастер, но у него многое не получалось, - заявил Данильянц.
Матч
Голы
Лунгу 38 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Новиков (Ставпец, 87), Фонтанелло, Данцев, Коробов (Подоксёнов, 90), Фидлер, Павленко, Динга, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 60)
Ростов: Медведев, Терентьев, Гуйе, Кудряшов, Гранат, Эззатоллахи, Григорьев, Киреев, Препелицэ, Байрамян (Думбия, 72), Бухаров
Предупреждения:
Лунгу, 39 - Препелицэ, 29; Гуйе, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 ноября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция