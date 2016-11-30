Иван Данильянц: Из-за плотного календаря было принято решение провести ротацию

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча против «Урала» (0:1).

- Сегодня был матч, который проходил сложных условиях. Это касается погода и нашего состава. Из-за плотного календаря было принято решение провести ротацию. Были моменты у двух команд. Думаю, что ничья была бы справедливым итогом.

Бухаров пропустил много матчей, был травмирован. Пока что ему не удается набрать оптимальную форму. Сегодня ему было очень тяжело. Саша мастер, но у него многое не получалось, - заявил Данильянц.