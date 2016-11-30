Дмитрий Гунько: Погода не сказалась на характере матча

Главный тренер дубля «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура молодежного первенства против «Крыльев Советов».

- Хочу поздравить нашу команду с сегодняшним успехом. Победа далась нелегко. Нам вообще трудно даются выездные матчи. Но сегодня ребята вышли на игру единым мощным коллективом и сумели проломить этот психологический барьер. Конечно, не обошлось без ошибок. Они были, есть и будут. Однако громадная самоотдача и упорная работа позволили свести на нет их последствия. Огромное спасибо футболистам за то, что они проявили характер.

- Погода сказалась на характере матча?

- Абсолютно нет. Да, был мороз, вокруг поля лежали сугробы, но это не мешало играть. Главное, что сам искусственный газон от снега очистили.

- Что скажете о Руденко, который сегодня заработал пенальти и забил гол?

- Он давно не выступал за молодежную команду, но сегодня сыграл отлично. Проделал огромный объем работы, вел единоборства. И забил отличный гол, причем в этом эпизоде поступил так, как и должен действовать нападающий: оказался в нужной точке и сумел в прыжке отправить мяч в ворота. Впрочем, сегодня я не хотел бы выделять кого-то одного. Замечательно выглядела вся команда, - передает слова Гунько пресс-служба красно-белых.

Напомним, что футболисты московского «Спартака» нанесли поражение «Крыльям Советов» в Самаре со счетом 2:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Ломовицкий и Александр Руденко.

Молодежное первенство

16-й тур