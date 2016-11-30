Дмитрий Гунько: Погода не сказалась на характере матча
Главный тренер дубля «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура молодежного первенства против «Крыльев Советов».
- Хочу поздравить нашу команду с сегодняшним успехом. Победа далась нелегко. Нам вообще трудно даются выездные матчи. Но сегодня ребята вышли на игру единым мощным коллективом и сумели проломить этот психологический барьер. Конечно, не обошлось без ошибок. Они были, есть и будут. Однако громадная самоотдача и упорная работа позволили свести на нет их последствия. Огромное спасибо футболистам за то, что они проявили характер.
- Погода сказалась на характере матча?
- Абсолютно нет. Да, был мороз, вокруг поля лежали сугробы, но это не мешало играть. Главное, что сам искусственный газон от снега очистили.
- Что скажете о Руденко, который сегодня заработал
пенальти и забил гол?
- Он давно не выступал за молодежную команду, но сегодня сыграл отлично. Проделал огромный объем работы, вел единоборства. И забил отличный гол, причем в этом эпизоде поступил так, как и должен действовать нападающий: оказался в нужной точке и сумел в прыжке отправить мяч в ворота. Впрочем, сегодня я не хотел бы выделять кого-то одного. Замечательно выглядела вся команда, - передает слова Гунько пресс-служба красно-белых.
Напомним, что футболисты московского «Спартака» нанесли поражение «Крыльям Советов» в Самаре со счетом 2:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Ломовицкий и Александр Руденко.
Молодежное первенство
16-й тур
Матч
Крылья Советов (мол) - Спартак (мол) - 0:2 (0:1)
Голы
Ломовицкий 11 (0:1). Руденко 58 (0:2).
Состав
Крылья Советов (мол): Овсянников, Масальский, Васильев, Ермолаев, Лозовик, Столяров, Киселёв, Афиногентов, Киреев, Захарян, Голенков
Спартак (мол): Аверкиев, Щербаков, Рассказов, Красильниченко (Сокол, 53), Мамин (Разделкин, 89), Миронов, Ломовицкий (Киселёв, 81), Бабаев (Горовых, 90), Цыганков, Никулин, Руденко (Маликов, 87)
Предупреждения:
Столяров, 65 - Киселёв, 20; Мамин, 20
Место и дата
30 ноября 13:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция