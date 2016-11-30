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Моуринью дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 16 тысяч фунтов

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью наказан за некорректное поведение в матче 13-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма».

По информации BBC, португальский специалист получил от FA дисквалификацию на один матч. Также он будет вынужден заплатить штраф в размере 16 000 фунтов стерлингов за то, что ударил ногой бутылку с водой на 27-й минуте игры. 

Матч 13-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм» завершился вничью со счетом 1:1.

В данный момент команда Моуринью занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. 

Матч

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм - 1:1 (1:1)

Голы

Сахо 2 (0:1). Ибрагимович 21 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Рохо, Джонс, Погба, Эррера, Валенсия, Лингард (Феллайни, 85), Мата (Мхитарян, 65), Рэшфорд (Руни, 65), Ибрагимович

Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Огбонна, Коллинс, Пайе (Фегули, 90), Ноубл, Обьянг, Антонио, Куяте, Лансини (Айю, 74), Сахо (Флетчер, 66)

Предупреждения:

Погба, 27; Феллайни, 88; Валенсия, 90 - Крессуэлл, 90

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

27 ноября 19:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция



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