Моуринью дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 16 тысяч фунтов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью наказан за некорректное поведение в матче 13-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма».

По информации BBC, португальский специалист получил от FA дисквалификацию на один матч. Также он будет вынужден заплатить штраф в размере 16 000 фунтов стерлингов за то, что ударил ногой бутылку с водой на 27-й минуте игры.

