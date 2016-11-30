Моуринью дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 16 тысяч фунтов
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью наказан за некорректное поведение в матче 13-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма».
По информации BBC, португальский специалист получил от FA дисквалификацию на один матч. Также он будет вынужден заплатить штраф в размере 16 000 фунтов стерлингов за то, что ударил ногой бутылку с водой на 27-й минуте игры.
Jose Mourinho has been given a one-match touchline ban and fined £16,000 for kicking a water bottle.— BBC Sport (@BBCSport) 30 ноября 2016 г.
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Матч 13-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм» завершился вничью со счетом 1:1.
В данный момент команда Моуринью занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
Матч
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм - 1:1 (1:1)
Голы
Сахо 2 (0:1). Ибрагимович 21 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Рохо, Джонс, Погба, Эррера, Валенсия, Лингард (Феллайни, 85), Мата (Мхитарян, 65), Рэшфорд (Руни, 65), Ибрагимович
Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Огбонна, Коллинс, Пайе (Фегули, 90), Ноубл, Обьянг, Антонио, Куяте, Лансини (Айю, 74), Сахо (Флетчер, 66)
Предупреждения:
Погба, 27; Феллайни, 88; Валенсия, 90 - Крессуэлл, 90
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
27 ноября 19:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция