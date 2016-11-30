Сергей Прядкин: Мы не видим возможности перенести матч «Ростов» - «Зенит»
Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможный перенос
матча 17-го тура «Ростов» - «Зенит».
– Лига проанализировала обращение клубов. Юристы дали оценку
соответствия обстоятельств статье 6 регламента чемпионата. По действующей
редакции мы не видим возможности перенести матч на февраль. В этой связи не
будет и соответствующего обращения в РФС. В регламенте следующего сезона мы,
возможно, отразим новую модель переносов, идя навстречу участникам еврокубков и
при согласии обоих участников матча нашего чемпионата. Желаем удачи клубам и
хорошего зрелища зрителям, которые планируют посетить этот матч, - передает
слова Прядкина «Спорт-Экспресс».
Напомним, ранее сообщалось,
что «Зенит» не против перенести матч 17-го тура чемпионата России с «Ростовом»,
который должен состояться 3 декабря, на весну.
После 15 матчей «Зенит» занимает
второе место в таблице, набрав 31 очко. «Ростов» после 16 матчей располагается
на шестом месте с 24 очками.