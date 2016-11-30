Сергей Прядкин: Мы не видим возможности перенести матч «Ростов» - «Зенит»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможный перенос матча 17-го тура «Ростов» - «Зенит».

– Лига проанализировала обращение клубов. Юристы дали оценку соответствия обстоятельств статье 6 регламента чемпионата. По действующей редакции мы не видим возможности перенести матч на февраль. В этой связи не будет и соответствующего обращения в РФС. В регламенте следующего сезона мы, возможно, отразим новую модель переносов, идя навстречу участникам еврокубков и при согласии обоих участников матча нашего чемпионата. Желаем удачи клубам и хорошего зрелища зрителям, которые планируют посетить этот матч, - передает слова Прядкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» не против перенести матч 17-го тура чемпионата России с «Ростовом», который должен состояться 3 декабря, на весну.

После 15 матчей «Зенит» занимает второе место в таблице, набрав 31 очко. «Ростов» после 16 матчей располагается на шестом месте с 24 очками.