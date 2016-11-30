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Олег Кононов: Сборная России сыграла плохо на Евро, потому что игрокам не хватило времени на отдых после чемпионата России

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

 

Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов считает, что сборная России под руководством Леонида Слуцкого неудачно сыграла на Евро-2016, так как игроки не смогли восстановиться после чемпионата России.

- Сборная сыграла неудачно, потому что ей не хватило времени на отдых перед чемпионатом Европы и на подготовку соответственно. Игроки недовосстановились. Тут ошибка всех - не только главного тренера, но и руководства РФС. Если игрок восстановился, он будет выкладываться полностью. Но когда нет сил - нет и футбола, который хотят видеть, - сказал Олег Кононов на встрече в Международной школе спортивного менеджмента МИРБИС. 

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