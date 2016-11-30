Александр Тарханов: Нам были необходимы эти три очка
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после победы в матче 16-го тура РФПЛ над «Ростовом» поделился своими впечатлениями от встречи.
- Очень важная победа, нам были нужны эти три очка. Мы пытались играть в комбинационный футбол, но вы сами видели поле. Когда вышли на второй тайм, ведя в счете, понимали, что главная задача - не дать «Ростову» создавать моменты. И мы с ней справились.
- Когда узнали о том, что «Ростов» не везет основной состав?
- Узнал об этом непосредственно перед матчем. Да и стоит сказать, что у них в обойме основного состава человек двадцать. Все игроки «Ростова» сильные, они исповедуют свой футбол вне зависимости от стартового состава.
- Как можете прокомментировать ситуацию с Георгием Жуковым и его недавним заявлением?
- Мы провели с ним беседу, он покинет клуб. Но то, что он не попадает сейчас в стартовый состав - чисто спортивный фактор.
Матч
Голы
Лунгу 38 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Новиков (Ставпец, 87), Фонтанелло, Данцев, Коробов (Подоксёнов, 90), Фидлер, Павленко, Динга, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 60)
Ростов: Медведев, Терентьев, Гуйе, Кудряшов, Гранат, Эззатоллахи, Григорьев, Киреев, Препелицэ, Байрамян (Думбия, 72), Бухаров
Предупреждения:
Лунгу, 39 - Препелицэ, 29; Гуйе, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 ноября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция