Александр Тарханов: Нам были необходимы эти три очка

- Очень важная победа, нам были нужны эти три очка. Мы пытались играть в комбинационный футбол, но вы сами видели поле. Когда вышли на второй тайм, ведя в счете, понимали, что главная задача - не дать «Ростову» создавать моменты. И мы с ней справились.

- Когда узнали о том, что «Ростов» не везет основной состав?

- Узнал об этом непосредственно перед матчем. Да и стоит сказать, что у них в обойме основного состава человек двадцать. Все игроки «Ростова» сильные, они исповедуют свой футбол вне зависимости от стартового состава.

- Как можете прокомментировать ситуацию с Георгием Жуковым и его недавним заявлением?

- Мы провели с ним беседу, он покинет клуб. Но то, что он не попадает сейчас в стартовый состав - чисто спортивный фактор.