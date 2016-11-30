Олег Кононов: Там, где я работал, некоторые игроки знали, что 100 процентов будут в основе
Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов объяснил, почему он против лимита на легионеров.
- Лимит на
легионеров не нужен. Потому что в таком случае нет конкуренции среди
футболистов. Там, где я работал, некоторые игроки знали, что 100
процентов будут выходить в основе. И тренеру тяжело в таком случае.
Например, вижу, что тот или ной игрок не тянет, а так как он русский
парень, не могу его менять на иностранца. Приходилось изобретать любые
другие комбинации, чтобы как то выровнять игру, - сказал Олег Кононов на
встрече в Международной школе спортивного менеджмента МИРБИС.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически