Олег Кононов: Там, где я работал, некоторые игроки знали, что 100 процентов будут в основе

Олег Кононов: Сборная России сыграла плохо на Евро, потому что игрокам не хватило времени на отдых после чемпионата России

Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов считает, что сборная России под руководством Леонида Слуцкого неудачно сыграла на Евро-2016, так как игроки не смогли восстановиться после чемпионата России.