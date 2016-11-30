Немецкий «полутяж» Эдуард Гуткнехт по-прежнему находится в коме

Немецкий полутяжеловес Эдуард Гуткнехт по-прежнему находится в состоянии искусственной комы, сообщает BBC.

Состояние 34-летнего боксера оценивается как стабильное, но жизнь Эдуарда все еще находится под угрозой.

Eduard Gutknecht remains in a coma 12 days after a defeat by George Groves, the British boxer has said.



More: https://t.co/jURlLWBgvf pic.twitter.com/MhUCB3qlnE — BBC Sport (@BBCSport) 30 ноября 2016 г.

18 ноября Гуткнехт проиграл по очкам британцу Джорджу Гроувзу, а после боя спортсмен был экстренно госпитализирован с диагнозом «кровоизлияние в мозг».

«Он по-прежнему находится в коме после операции, которую перенес 12 дней назад», - написал Гроувз в своем твиттере.

Отметим, что на любительском ринге Гуткнехт одерживал победу над действующим чемпионом мира по трем версиям в среднем весе Геннадием Головкиным.









