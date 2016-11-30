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Немецкий «полутяж» Эдуард Гуткнехт по-прежнему находится в коме

Источник:  BBCКомментарии

Немецкий полутяжеловес Эдуард Гуткнехт по-прежнему находится в состоянии искусственной комы, сообщает BBC.

Состояние 34-летнего боксера оценивается как стабильное, но жизнь Эдуарда все еще находится под угрозой.

18 ноября Гуткнехт проиграл по очкам британцу Джорджу Гроувзу, а после боя спортсмен был экстренно госпитализирован с диагнозом «кровоизлияние в мозг».

«Он по-прежнему находится в коме после операции, которую перенес 12 дней назад», - написал Гроувз в своем твиттере.

Отметим, что на любительском ринге Гуткнехт одерживал победу над действующим чемпионом мира по трем версиям в среднем весе Геннадием Головкиным. 



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