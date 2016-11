Немецкий «полутяж» Эдуард Гуткнехт по-прежнему находится в коме

Немецкий полутяжеловес Эдуард Гуткнехт по-прежнему находится в состоянии искусственной комы, сообщает BBC.

Состояние 34-летнего боксера оценивается как стабильное, но жизнь Эдуарда все еще находится под угрозой.

Eduard Gutknecht remains in a coma 12 days after a defeat by George Groves, the British boxer has said.



