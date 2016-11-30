Мирча Луческу: Во всех матчах, где мы теряли очки, нас судили московские арбитры. А у них, как у всех людей, есть симпатии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).

- Нам в какой-то мере повезло сегодня. «Уфа» - хорошая и быстрая команда с хорошим набором игроков, которая отлично играет в контратаках. Они это показали. На таком поле и в таких тяжелых условиях намного проще играть в контратаке, чем в позиционном нападении. У нас была всего одна контратака, Кокорин сразу ее реализовал.

- Правда, что вы готовы перенести матч с «Ростовом» на февраль?

- Насколько я знаю, «Ростов» обратился к нам в клуб с просьбой о переносе, я дал добро. Официального решения нет, но я так понимаю, что матч перенесен не будет.

- Почему вы не делаете ротацию в линии атаки?

- Важные матчи, не время для экспериментов. Каждая игра для нас важна. Я был доволен Могилевцем на сборах, но, думаю, что вряд ли на таком поле он хорошо сыграл бы. Думаю, в паузе чемпионата мы проведем много товарищеских матчей, в которых и попробуем разные варианты атаки.

- Сложно ли было готовить команду после такого поражения от «Краснодара»?

- Мы сделали скрупулезный анализ матча с «Краснодаром». Если бы на нашем месте была московская команда, шуму было бы много. Когда нам забили первый гол в Краснодаре - был фол на Жулиано, а потом за такой же фол Дзюбе дали желтую карточку. Такой же момент был в Каспийске, когда сбивали Кокорина, но пенальти не было. Наши матчи часто судят московские судьи. Они, как и все люди, имеют какие-то симпатии. Во всех матчах, где мы потеряли очки, нас судили московские судьи, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Зенит» - «Уфа» закончился со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых на 84-й минуте мяч забил Жулиано, а на 93-й - Александр Кокорин.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, уфимцы занимают девятую строчку с 22 очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 3 декабря в гостях против «Ростова», «Уфа» двумя днями позже дома примет «Томь».