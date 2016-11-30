Мирча Луческу: Во всех матчах, где мы теряли очки, нас судили московские арбитры. А у них, как у всех людей, есть симпатии
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от
матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).
- Нам в какой-то мере повезло сегодня. «Уфа» - хорошая и быстрая команда с хорошим набором игроков, которая отлично играет в контратаках. Они это показали. На таком поле и в таких тяжелых условиях намного проще играть в контратаке, чем в позиционном нападении. У нас была всего одна контратака, Кокорин сразу ее реализовал.
- Правда, что вы готовы перенести матч с «Ростовом» на февраль?
- Насколько я знаю, «Ростов» обратился к нам в клуб с просьбой о переносе, я дал добро. Официального решения нет, но я так понимаю, что матч перенесен не будет.
- Почему вы не делаете ротацию в линии атаки?
- Важные матчи, не время для экспериментов. Каждая игра для нас важна. Я был доволен Могилевцем на сборах, но, думаю, что вряд ли на таком поле он хорошо сыграл бы. Думаю, в паузе чемпионата мы проведем много товарищеских матчей, в которых и попробуем разные варианты атаки.
- Сложно ли было готовить команду после такого поражения от «Краснодара»?
- Мы сделали скрупулезный анализ матча с «Краснодаром». Если бы на нашем месте была московская команда, шуму было бы много. Когда нам забили первый гол в Краснодаре - был фол на Жулиано, а потом за такой же фол Дзюбе дали желтую карточку. Такой же момент был в Каспийске, когда сбивали Кокорина, но пенальти не было. Наши матчи часто судят московские судьи. Они, как и все люди, имеют какие-то симпатии. Во всех матчах, где мы потеряли очки, нас судили московские судьи, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, матч «Зенит» - «Уфа» закончился со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых на 84-й минуте мяч забил Жулиано, а на 93-й - Александр Кокорин.
Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, уфимцы занимают девятую строчку с 22 очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 3 декабря в гостях против «Ростова», «Уфа» двумя днями позже дома примет «Томь».
Матч
Голы
Жулиано 84 (1:0). Кокорин 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Витсель, Мак (Кержаков А., 76), Маурисио (Юсупов, 81), Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин
Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Васин, Живоглядов, Засеев, Ванек (Фатай, 85), Стоцкий, Безденежных, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Диего, 66)
Предупреждения:
Нету, 44 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция