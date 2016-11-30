Виктор Гончаренко: У меня в контракте есть пункт, по которому я могу сменить «Уфу» на ЦСКА
Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от
матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).
- Разочарования от сегодняшнего результата нет. Важно то, что у нас есть команда. Мы стали гораздо лучше по сравнению с началом сезона. Дорого стоит то, что едем в Петербург без обреченности. Более того, по ходу игры чувствуем, что можем выиграть. Провели хороший матч. Могли победить, но победил «Зенит». Видимо, им вернулась драматичная концовка в Краснодаре.
- Вам льстит, что вас видят одним из главных претендентов на пост главного тренера ЦСКА?
- Осталось не так много клубов, куда меня не отправляли.
- Перед вашей командой стоит задача попасть в Лигу Европы?
- Стоит задача подготовиться к следующему матчу. Сыграли с «Зенитом» - думаем о Томске.
- Правда ли, что у вас в контракте есть пункт, по которому при предложении от ЦСКА, вы можете покинуть «Уфу».
- Да, такой пункт есть.
- Согласитесь ли вы принять предложение ЦСКА, если оно последует?
- Какой смысл сейчас об этом говорить? Когда будет повод, тогда и будем обсуждать, - передает слова Гончаренко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Ориентация – север. Как «Зенит» несмотря на мороз одержал победу
Напомним, матч «Зенит» - «Уфа» закончился со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых на 84-й минуте мяч забил Жулиано, а на 93-й - Александр Кокорин.
Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, уфимцы занимают девятую строчку с 22 очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 3 декабря в гостях против «Ростова», «Уфа» двумя днями позже примет «Томь».
Матч
Голы
Жулиано 84 (1:0). Кокорин 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Витсель, Мак (Кержаков А., 76), Маурисио (Юсупов, 81), Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин
Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Васин, Живоглядов, Засеев, Ванек (Фатай, 85), Стоцкий, Безденежных, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Диего, 66)
Предупреждения:
Нету, 44 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция