Виктор Гончаренко: У меня в контракте есть пункт, по которому я могу сменить «Уфу» на ЦСКА

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).

- Разочарования от сегодняшнего результата нет. Важно то, что у нас есть команда. Мы стали гораздо лучше по сравнению с началом сезона. Дорого стоит то, что едем в Петербург без обреченности. Более того, по ходу игры чувствуем, что можем выиграть. Провели хороший матч. Могли победить, но победил «Зенит». Видимо, им вернулась драматичная концовка в Краснодаре.

- Вам льстит, что вас видят одним из главных претендентов на пост главного тренера ЦСКА?

- Осталось не так много клубов, куда меня не отправляли.

- Перед вашей командой стоит задача попасть в Лигу Европы?

- Стоит задача подготовиться к следующему матчу. Сыграли с «Зенитом» - думаем о Томске.

- Правда ли, что у вас в контракте есть пункт, по которому при предложении от ЦСКА, вы можете покинуть «Уфу».

- Да, такой пункт есть.

- Согласитесь ли вы принять предложение ЦСКА, если оно последует?

- Какой смысл сейчас об этом говорить? Когда будет повод, тогда и будем обсуждать, - передает слова Гончаренко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Зенит» - «Уфа» закончился со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых на 84-й минуте мяч забил Жулиано, а на 93-й - Александр Кокорин.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, уфимцы занимают девятую строчку с 22 очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 3 декабря в гостях против «Ростова», «Уфа» двумя днями позже примет «Томь».