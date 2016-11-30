Александр Кержаков: Нам повезло, что «Уфа» не реализовала моменты

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).

- Погодные условия были сложные, поле не очень привычное для нас. На первый план выходили бойцовские качества и немного везения. Нам повезло, что «Уфа» не реализовала моменты, которых было предостаточно при счете 0:0. В обороне хорошо сыграли, вратарь хорошо действовал. И нам удалось забить в концовке.

- Как прокомментируете гол Кокорина?

- Мы уже вели 1:0, оставалось совсем мало времени. Хорошо, что Саша побежал до конца в контратаку, реализовал момент. Моя передача? Он сам практически все сделал

- В чем секрет «Уфы»? Они набрали десять очков в четырех матчах. Сейчас до 85-й минуты бились.

- Не в обиду игрокам «Уфы», но, играя против футболистов высокого класса, нужно эту разницу нивелировать самоотдачей и хорошей тактической выучкой. Тренер «Уфы» хорошо поставил игру, ребята здорово играют в своих зонах, выполняют установку тренера. Сложно вскрыть оборону такой грамотной команды, которая еще тем более не уступает в единоборствах. Думаю, это залог успеха.

- Можете подвести итоги первой части чемпионата?

- Конечно, всегда хочется быть на первом месте. Мы не добрали те очки, которые должны были набрать. Но еще достаточно игр, чтобы исправить ситуацию весной. Все в наших руках. Если будем выигрывать, займем первое место. А мы стремимся к этому.

- Каковы шансы выиграть Лигу Европы?

- Первую поставленную задачу мы выполнили - вышли из группы. Реально каждой команде, которая выйдет в плей-офф, выиграть Лигу Европы. Все опять же зависит от множества сослагательных. Если повезет, мы в каждом турнире стремимся завоевывать первое место, - передает слова Кержакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Зенит» - «Уфа» закончился со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых на 84-й минуте мяч забил Жулиано, а на 93-й - Александр Кокорин.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, уфимцы занимают девятую строчку с 22 очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 3 декабря в гостях против «Ростова», «Уфа» двумя днями позже примет «Томь».