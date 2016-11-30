Александр Кержаков: Нам повезло, что «Уфа» не реализовала моменты
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).
- Погодные условия были сложные, поле не очень привычное для нас. На первый план выходили бойцовские качества и немного везения. Нам повезло, что «Уфа» не реализовала моменты, которых было предостаточно при счете 0:0. В обороне хорошо сыграли, вратарь хорошо действовал. И нам удалось забить в концовке.
- Как прокомментируете гол Кокорина?
- Мы уже вели 1:0, оставалось совсем мало времени. Хорошо, что Саша побежал до конца в контратаку, реализовал момент. Моя передача? Он сам практически все сделал
- В чем секрет «Уфы»? Они набрали десять очков в четырех матчах. Сейчас до 85-й минуты бились.
- Не в обиду игрокам «Уфы», но, играя против футболистов высокого класса, нужно эту разницу нивелировать самоотдачей и хорошей тактической выучкой. Тренер «Уфы» хорошо поставил игру, ребята здорово играют в своих зонах, выполняют установку тренера. Сложно вскрыть оборону такой грамотной команды, которая еще тем более не уступает в единоборствах. Думаю, это залог успеха.
- Можете подвести итоги первой части чемпионата?
- Конечно, всегда хочется быть на первом месте. Мы не добрали те очки, которые должны были набрать. Но еще достаточно игр, чтобы исправить ситуацию весной. Все в наших руках. Если будем выигрывать, займем первое место. А мы стремимся к этому.
- Каковы шансы выиграть Лигу Европы?
- Первую поставленную задачу мы выполнили - вышли из группы. Реально каждой команде, которая выйдет в плей-офф, выиграть Лигу Европы. Все опять же зависит от множества сослагательных. Если повезет, мы в каждом турнире стремимся завоевывать первое место, - передает слова Кержакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Ориентация – север. Как «Зенит» несмотря на мороз одержал победу
Напомним, матч «Зенит» - «Уфа» закончился со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых на 84-й минуте мяч забил Жулиано, а на 93-й - Александр Кокорин.
Подопечные
Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка,
уфимцы занимают девятую строчку с 22 очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 3 декабря в гостях против «Ростова», «Уфа» двумя днями позже примет «Томь».
Матч
Голы
Жулиано 84 (1:0). Кокорин 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Витсель, Мак (Кержаков А., 76), Маурисио (Юсупов, 81), Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин
Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Васин, Живоглядов, Засеев, Ванек (Фатай, 85), Стоцкий, Безденежных, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Диего, 66)
Предупреждения:
Нету, 44 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция