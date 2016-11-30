Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 0Ростов
Футбол  Зенит2 : 0Уфа
Баскетбол  Химки88 : 77Альба Берлин
Футбол  Рубин1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА2 : 0Оренбург
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дэвид Хэй: Могу пьянствовать каждый день, и все равно нокаутирую Белью

Источник:  Sky SportsКомментарии

Экс-чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весах Дэвид Хэй уверен в своей победе над соотечественником Тони Беллью.

- Не важно, что сейчас происходит в моей жизни, потому что в день боя ты будешь нокаутирован. Я могу каждый день ходить в пабы и пьянствовать. Напиваться до потери памяти каждый день — и все равно тебя нокаутирую. Встану, протрезвею и вырублю, - заявил Хэй на пресс-конференции, во время которой боксеры серьезно повздорили.

Бой Хэй - Белью состоится 4 марта 2017 года.

 

Боксерский ноябрь. Драма Ковалева и возвращение «Пакмэна»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Белью избегает Дрозда, Кличко договорился с Джошуа. События бокса за неделюБелью избегает Дрозда, Кличко договорился с Джошуа. События бокса за неделюБританец Тони Белью защитил титул чемпиона мира по версии WBC и буквально через несколько секунд устроил скандал.Дэвид Хэй: Я нокатурию Белью одним джебомБывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй ответил на вызов чемпиона WBC в первом тяжелом весе Тони Белью.Тони Белью: Я размажу по рингу Хэя с его жалкой прическойЧемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе 33-летний британец Тони Белью сразу после победы над Би Джей Флоресом выступил в перепалку с соотечественником Дэвидом Хэем.Белью нокаутировал Флореса и вступил с перепалку с Хэем (видео)Белью нокаутировал Флореса и вступил с перепалку с Хэем (видео)33-летний британец Тони Белью защитил титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе в бою против американца Бенжамина Флореса.Дэвид Хэй: Джошуа задавит Кличко как бульдозером, он победит задолго до финального гонгаЭкс-чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весах Дэвид Хэй дал прогноз на исход возможного боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа.Война за цыганское наследство. Как решение Фьюри изменит мировой боксВойна за цыганское наследство. Как решение Фьюри изменит мировой бокс«Советский спорт» разбирается в хитросплетениях раскладов тяжелого веса после добровольно-принудительной «отставки» Тайсона Фьюри.Без Фьюри и Кличко. За какими боями следить в октябреБез Фьюри и Кличко. За какими боями следить в октябреSovsport.ru рассказывает о десяти поединках месяца, которые могут скрасить октябрь.Шеннон Бриггс: Хэй уверяет, что он сильный боксер. На самом деле, он мягче сырного бисквитаЭкс-чемпион мира в тяжелом весе американец Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) заявил, что больше не будет преследовать британца Дэвида Хэя (28-2, 26 КО).15 октября в Ливерпуле Белью встретится с ФлоресомБританский боксер первого тяжелого веса 33-летний Тони Белью свой следующий поединок проведет в Ливерпуле (Англия) 15 октября.Дэвид Хэй перечислил завершившему карьеру Нику Блэквеллу 130 тысяч долларовБывший чемпион мира в двух весовых категориях 35-летний британец Дэвид Хэй оказал очень серьезную поддержку своему соотечественнику 25-летнему Нику Блэквеллу.Денис Лебедев: Не получится выйти на Белью, буду защищать титулы IBF и WBAЧемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF, 36-летний россиянин Денис Лебедев рассказал о своих ближайших планах в карьере, а также прокомментировал возможный объединительный поединок с чемпионом мира по версии WBC Тони Белью.Григорий Дрозд: В августе планирую начать полноценную подготовку к боюБывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC, 36-летний россиянин Григорий Дрозд рассказал о ходе восстановления после травмы.Беллью бросил вызов Лебедеву и сравнил себя с Флойдом МэйвезеромНовоиспеченный чемпион мира WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью намерен приступить к объединению поясов по разным версиям.Григорий Дрозд: Поздравляю Белью с победой, увидимся на рингеРоссийский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд, который находится в статусе «чемпион в отпуске» организации WBC, прокомментировал поединок между Тони Белью и Илунгой Макабу, которые оспорили вакантный титул.Белью в третьем раунде нокаутировал Макабу и может встретиться с ДроздомБританский боксер первой тяжелой весовой категории Тони Белью в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC победил конголезца Илунгу Макабу.Илунга Макабу: Я — король нокаутов. Конечно, я нокаутирую БельюКонголезский боксер Илунга Макабу заявил, что он в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе намерен нокаутировать британца Тони Белью.Хэй нокаутировал Джерджая во втором раундеЭкс-чемпион мира в тяжелом и первом тяжелом весах британец Дэвид Хэй одержал уверенную победу над швейцарцем косовского происхождения Арнольдом Джерджаем.Хэй оказался легче Джерджая на шесть килограммов21 мая в Лондоне (Англия) экс-чемпион мира в двух весовых категориях 35-летний британец Дэвид Хэй (27-2, 25 КО) встретится с 31-летним Арнольдом Джерджаем (29-0, 21 КО).Отберет ли Лебедев пояс у аргентинца? Анонс главных поединков субботыОтберет ли Лебедев пояс у аргентинца? Анонс главных поединков субботыSovsport.ru анонсирует главные поединки субботы, в числе которых Лебедев – Рамирес, Паркер – Такам, Хэй – Джерджяй, Шуменов – Райт и другиеБой Макабу – Белью пройдет 29 мая29 мая в Ливерпуле (Англия, Великобритания) состоится поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе между конголезцем Илунгой Макабу и британцем Тони Белью.

Тони Белью
Тони Бельювсе новости
Дэвид Хэй
Дэвид Хэйвсе новости

Cпецпредложение