Дэвид Хэй: Могу пьянствовать каждый день, и все равно нокаутирую Белью

Экс-чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весах Дэвид Хэй уверен в своей победе над соотечественником Тони Беллью.

- Не важно, что сейчас происходит в моей жизни, потому что в день боя ты будешь нокаутирован. Я могу каждый день ходить в пабы и пьянствовать. Напиваться до потери памяти каждый день — и все равно тебя нокаутирую. Встану, протрезвею и вырублю, - заявил Хэй на пресс-конференции, во время которой боксеры серьезно повздорили.

David Haye threw a punch at Tony Bellew as the boxers clashed during their press conference.



Full story: https://t.co/cxD4vDdcbu pic.twitter.com/Q4fDaTr3uy