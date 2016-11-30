Аксель Витсель: Не знаю, буду ли в следующих матчах капитаном команды
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).
- Когда узнали, что будете капитаном команды?
- Только когда зашел в раздевалку.
- Для вас это был сюрприз?
- Да, немного. Вы знаете, что Хави не мог играть, Кришито остался в запасе, и тренер решил отдать капитанскую повязку мне. Рад, что впервые вышел в роли капитана команды.
- Может, Мистер говорил, что вы будете капитаном во время дисквалификации Хави Гарсии?
- Он не сказал. Только сегодня доверил капитанскую повязку, я не знаю насчет следующих игр.
- «Зениту» сегодня больше повезло, чем «Уфе», на ваш взгляд? Все-таки у соперника тоже было много голевых моментов.
- Сегодня мы сыграли не на том уровне, как обычно. Условия, в которых проходил матч, были тяжелыми: снег, ветер. Но я думаю, каждый игрок сражался на поле, мы показали хороший командный дух. Понимали, что если забьем первыми – дальше будет легче. Рад, что мы выиграли, потому что больше не могли терять очки.
- Можете сказать, что «Зенит» был крайне мотивирован после поражения в Краснодаре?
- Да. Когда пропускаешь два гола за три-четыре минуты… Футбол иногда становится сумасшедшим. В Краснодаре мы заслуживали большего, чем поражение, но иногда такова игра. Сегодня было очень важно взять три очка.
- Это хорошая идея – играть в России в начале декабря при таких условиях?
- В начале декабря нормально играть. В это время температура около нуля градусов, потом она понижается до «-15-18», а это уже не самые лучшие условия для игры в футбол, - передает слова Витселя корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, матч «Зенит» - «Уфа» закончился со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых на 84-й минуте мяч забил Жулиано, а на 93-й - Александр Кокорин.
Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, уфимцы занимают девятую строчку с 22 очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 3 декабря в гостях против «Ростова», «Уфа» двумя днями позже примет «Томь».
Матч
Голы
Жулиано 84 (1:0). Кокорин 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Витсель, Мак (Кержаков А., 76), Маурисио (Юсупов, 81), Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин
Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Васин, Живоглядов, Засеев, Ванек (Фатай, 85), Стоцкий, Безденежных, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Диего, 66)
Предупреждения:
Нету, 44 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция