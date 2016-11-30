Аксель Витсель: Не знаю, буду ли в следующих матчах капитаном команды

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).

- Когда узнали, что будете капитаном команды?

- Только когда зашел в раздевалку.

- Для вас это был сюрприз?

- Да, немного. Вы знаете, что Хави не мог играть, Кришито остался в запасе, и тренер решил отдать капитанскую повязку мне. Рад, что впервые вышел в роли капитана команды.

- Может, Мистер говорил, что вы будете капитаном во время дисквалификации Хави Гарсии?

- Он не сказал. Только сегодня доверил капитанскую повязку, я не знаю насчет следующих игр.

- «Зениту» сегодня больше повезло, чем «Уфе», на ваш взгляд? Все-таки у соперника тоже было много голевых моментов.

- Сегодня мы сыграли не на том уровне, как обычно. Условия, в которых проходил матч, были тяжелыми: снег, ветер. Но я думаю, каждый игрок сражался на поле, мы показали хороший командный дух. Понимали, что если забьем первыми – дальше будет легче. Рад, что мы выиграли, потому что больше не могли терять очки.

- Можете сказать, что «Зенит» был крайне мотивирован после поражения в Краснодаре?

- Да. Когда пропускаешь два гола за три-четыре минуты… Футбол иногда становится сумасшедшим. В Краснодаре мы заслуживали большего, чем поражение, но иногда такова игра. Сегодня было очень важно взять три очка.

- Это хорошая идея – играть в России в начале декабря при таких условиях?

- В начале декабря нормально играть. В это время температура около нуля градусов, потом она понижается до «-15-18», а это уже не самые лучшие условия для игры в футбол, - передает слова Витселя корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Зенит» - «Уфа» закончился со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых на 84-й минуте мяч забил Жулиано, а на 93-й - Александр Кокорин.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, уфимцы занимают девятую строчку с 22 очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 3 декабря в гостях против «Ростова», «Уфа» двумя днями позже примет «Томь».