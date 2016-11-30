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Сергей Ковалев: Предположу, что Гассиеву не хватит времени для адаптации в России

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между двумя россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.

- Трудно сказать, кто победит. Зная Гассиева, могу сказать, что он мощный и голодный до побед, но с маленькой обкаткой в боях высокого уровня, тем более в чемпионских. Денис же имеет хороший опыт защит своих поясов и за последние поединки добавил себе уверенности в том, что он может боксировать с любым соперником.

Немаловажным фактором будет психологический настрой и состояние каждого боксёра на этот важный и судьбоносный для обоих бойцов бой. Могу предположить, что Мурату не хватит времени для адаптации в России. Ведь он не просто прилетел из Америки, а ещё и спустился с гор, так как свой тренировочный лагерь он проводил на высоте 2100 метров. Это, конечно, зависит от его личных физиологических качеств и сколько времени его организму понадобится перестроиться с гор на равнину и с американского на часовой пояс Центральной России, - передает слова Ковалева «Чемпионат».

Напомним, что чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Лебедев проведет обязательную защиту поясов против Гассиева 3 декабря в Москве. На данный момент в активе 23-летнего Мурата Гассиева 24 боя, 23 победы (17 – нокаутом) и одна ничья.

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