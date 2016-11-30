Жозе Маурисио: Для нас нет разницы, когда играть с «Ростовом»

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).

- Я рад, что мы победили. Очень тяжело играть в такую погоду. И после нашего поражения от «Краснодара» было неприятно. Сегодня мы показали хороший футбол, два гола в конце забили. Хорошо, что не потеряли концентрацию в конце.

- Сложно было настроиться на матч после поражения?

- Конечно, трудно, когда проигрываешь. Еще и таким образом - два гола на последних минутах. Главное - это то, что было сегодня. Мы не опустили голову. Мы контролировали игру. Победить было важно, потому что отставание от «Спартака» составляло шесть очков. Команда, которая хочет стать чемпионом России, не может проигрывать.

- Следующий матч проведете в Ростове. Его хотели перенести. Для вас имеет значение, когда играть?

- Разницы нет - в любом случае сыграем. Главное - показать хорошую игру, выиграть, - передает слова игрока корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Зенит» - «Уфа» закончился со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых на 84-й минуте мяч забил Жулиано, а на 93-й - Александр Кокорин.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, уфимцы занимают девятую строчку с 22 очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 3 декабря в гостях против «Ростова», «Уфа» двумя днями позже примет «Томь».