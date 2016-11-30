Гол Жонатаса принес победу «Рубину» над «Арсеналом»

В среду футболисты казанского «Рубина» переиграли тульский «Арсенал» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча прошла на поле стадиона «Казань Арена» и завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 62-й минуте забил бразильский нападающий казанской команды Жонатас.

«Советский спорт» вел прямую текстовую трансляцию матча.

После этой игры «Рубин», набрав 23 очка, расположился на восьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ. «Арсенал», имея в активе всего девять очков, занимает последнее место в чемпионате.

В следующем туре 5 декабря «Арсенал» на домашнем поле примет «Анжи». «Рубин» в тот же день в Москве встретится со «Спартаком».