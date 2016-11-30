Гол Жонатаса принес победу «Рубину» над «Арсеналом»
В среду футболисты казанского «Рубина» переиграли тульский «Арсенал» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча прошла на поле стадиона «Казань Арена» и завершился со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече на 62-й минуте забил бразильский нападающий казанской команды Жонатас.
«Советский спорт» вел прямую текстовую трансляцию матча.
После этой игры «Рубин», набрав 23 очка, расположился на восьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ. «Арсенал», имея в активе всего девять очков, занимает последнее место в чемпионате.
В следующем туре 5 декабря «Арсенал» на домашнем поле примет «Анжи». «Рубин» в тот же день в Москве встретится со «Спартаком».
Матч
Голы
Жонатас 62 (1:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Набиуллин, Самбрано, Бауэр, Камболов (Оздоев, 83), Мвила, Гарсия (Лестьенн, 59), Рочина, Жонатас (Девич, 80), Жемалетдинов
Арсенал: Левашов, Беляев, Вергара, Хагуш, Горбатюк, Ершов (Рыжков, 86), Берхамов, Максимов (Мухаметшин, 46 Аппаев, 69), Стеклов, Горбатенко, Бурмистров
Предупреждения:
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:00, Казань Арена, Текстовая трансляция