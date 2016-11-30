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Игорь Безденежных: В матче с «Зенитом» «Уфе» немного не повезло

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).

- «Зенит» реализовал свои моменты, а мы нет, вот и все. Играли-то мы неплохо.

- Как-то действовали на команду разговоры о том, что Виктор Гончаренко может перейти в ЦСКА?
- Да у нас нет таких разговоров в команде. Мы все тренируемся, играем. Мы об этом не думаем.

- Кто вам больше понравился в очной встрече: «Спартак» или «Зенит»?
- Я не буду сравнивать эти команды, они играют в разный футбол. С обоими клубами было тяжело играть, но сегодня нам немного не повезло.

- Поле в такую погоду как-то повлияло на матч?
- Все были в равных условиях, нам было тяжело играть, им тоже. 

- Юрий Лодыгин - главный герой встречи? Именно он не позволили вам уехать с очками?
- Я не буду это комментировать (улыбается), - передает слова Безденежных корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч «Зенит» - «Уфа» закончился со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых на 84-й минуте мяч забил Жулиано, а на 93-й - Александр Кокорин. 

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, уфимцы занимают девятую строчку с 22 очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 3 декабря в гостях против «Ростова», «Уфа» двумя днями позже примет «Томь». 

Матч

Зенит - Уфа - 2:0 (0:0)

Голы

Жулиано 84 (1:0). Кокорин 90 (2:0).

Состав

Зенит: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Витсель, Мак (Кержаков А., 76), Маурисио (Юсупов, 81), Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин

Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Васин, Живоглядов, Засеев, Ванек (Фатай, 85), Стоцкий, Безденежных, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Диего, 66)

Предупреждения:

Нету, 44 - нет

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

30 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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