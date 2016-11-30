Игорь Безденежных: В матче с «Зенитом» «Уфе» немного не повезло

Полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).

- «Зенит» реализовал свои моменты, а мы нет, вот и все. Играли-то мы неплохо.

- Как-то действовали на команду разговоры о том, что Виктор Гончаренко может перейти в ЦСКА?

- Да у нас нет таких разговоров в команде. Мы все тренируемся, играем. Мы об этом не думаем.



- Кто вам больше понравился в очной встрече: «Спартак» или «Зенит»?

- Я не буду сравнивать эти команды, они играют в разный футбол. С обоими клубами было тяжело играть, но сегодня нам немного не повезло.



- Поле в такую погоду как-то повлияло на матч?

- Все были в равных условиях, нам было тяжело играть, им тоже.



- Юрий Лодыгин - главный герой встречи? Именно он не позволили вам уехать с очками?

- Я не буду это комментировать (улыбается), - передает слова Безденежных корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Зенит» - «Уфа» закончился со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых на 84-й минуте мяч забил Жулиано, а на 93-й - Александр Кокорин.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, уфимцы занимают девятую строчку с 22 очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 3 декабря в гостях против «Ростова», «Уфа» двумя днями позже примет «Томь».