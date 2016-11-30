Вячеслав Кротов: «Спартак» мне понравился больше, чем «Зенит» - они же на первом месте идут
Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).
- Мы приезжали в Петербург за победой. Считаю, что проиграли незаслуженно. Наш план на игру практически сработал.
- Помешала только реализация моментов?
- Да, а это уже вопрос индивидуальных действий.
- Поле, погода вам помешали?
- Не будем на это спихивать.
- «Зенит» вам показался уставшим?
- Да, они были уставшими.
- На «Уфу» давили разговоры о том, что Виктор Гончаренко может уйти в ЦСКА, это обсуждается в команде?
- Никак не давило и вообще не обсуждается.
- Кто вам больше понравился: «Зенит» или «Спартак».
- «Спартак». Они же на первом месте сейчас идут.
- Порадуетесь за бывших коллег?
- Конечно.
- Поддерживаете с кем-то отношения?
- Да, со многими.
- Что они говорят, чем отличается команда от той, в которой были вы?
- Да ничего особенного. Это личное, - передает слова Кротова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Ориентация – север. Как «Зенит» несмотря на мороз одержал победу
Напомним, матч «Зенит» - «Уфа» закончился со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых на 84-й минуте мяч забил Жулиано, а на 93-й - Александр Кокорин.
Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, уфимцы занимают девятую строчку с 22 очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 3 декабря в гостях против «Ростова», «Уфа» двумя днями позже примет «Томь».
Матч
Голы
Жулиано 84 (1:0). Кокорин 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Витсель, Мак (Кержаков А., 76), Маурисио (Юсупов, 81), Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин
Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Васин, Живоглядов, Засеев, Ванек (Фатай, 85), Стоцкий, Безденежных, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Диего, 66)
Предупреждения:
Нету, 44 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция