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Вячеслав Кротов: «Спартак» мне понравился больше, чем «Зенит» - они же на первом месте идут

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).

- Мы приезжали в Петербург за победой. Считаю, что проиграли незаслуженно. Наш план на игру практически сработал. 

- Помешала только реализация моментов? 
- Да, а это уже вопрос индивидуальных действий. 

- Поле, погода вам помешали? 
- Не будем на это спихивать. 

- «Зенит» вам показался уставшим? 
- Да, они были уставшими. 

- На «Уфу» давили разговоры о том, что Виктор Гончаренко может уйти в ЦСКА, это обсуждается в команде?
- Никак не давило и вообще не обсуждается.

- Кто вам больше понравился: «Зенит» или «Спартак». 
- «Спартак». Они же на первом месте сейчас идут. 

- Порадуетесь за бывших коллег? 
- Конечно. 

- Поддерживаете с кем-то отношения? 
- Да, со многими. 

- Что они говорят, чем отличается команда от той, в которой были вы?
- Да ничего особенного. Это личное, - передает слова Кротова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Ориентация – север. Как «Зенит» несмотря на мороз одержал победу

Напомним, матч «Зенит» - «Уфа» закончился со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых на 84-й минуте мяч забил Жулиано, а на 93-й - Александр Кокорин. 

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, уфимцы занимают девятую строчку с 22 очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 3 декабря в гостях против «Ростова», «Уфа» двумя днями позже примет «Томь». 

Матч

Зенит - Уфа - 2:0 (0:0)

Голы

Жулиано 84 (1:0). Кокорин 90 (2:0).

Состав

Зенит: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Витсель, Мак (Кержаков А., 76), Маурисио (Юсупов, 81), Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин

Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Васин, Живоглядов, Засеев, Ванек (Фатай, 85), Стоцкий, Безденежных, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Диего, 66)

Предупреждения:

Нету, 44 - нет

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

30 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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