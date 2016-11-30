Вячеслав Кротов: «Спартак» мне понравился больше, чем «Зенит» - они же на первом месте идут

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).

- Мы приезжали в Петербург за победой. Считаю, что проиграли незаслуженно. Наш план на игру практически сработал.

- Помешала только реализация моментов?

- Да, а это уже вопрос индивидуальных действий.

- Поле, погода вам помешали?

- Не будем на это спихивать.

- «Зенит» вам показался уставшим?

- Да, они были уставшими.

- На «Уфу» давили разговоры о том, что Виктор Гончаренко может уйти в ЦСКА, это обсуждается в команде?

- Никак не давило и вообще не обсуждается.

- Кто вам больше понравился: «Зенит» или «Спартак».

- «Спартак». Они же на первом месте сейчас идут.

- Порадуетесь за бывших коллег?

- Конечно.

- Поддерживаете с кем-то отношения?

- Да, со многими.

- Что они говорят, чем отличается команда от той, в которой были вы?

- Да ничего особенного. Это личное, - передает слова Кротова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Зенит» - «Уфа» закончился со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых на 84-й минуте мяч забил Жулиано, а на 93-й - Александр Кокорин.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, уфимцы занимают девятую строчку с 22 очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 3 декабря в гостях против «Ростова», «Уфа» двумя днями позже примет «Томь».