«Салават» на выезде уверенно переиграл рижское «Динамо»
В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» в гостях уверенно переиграли рижское «Динамо» со счетом 3:0.
Заброшенными шайбами в составе «Салавата» отметились Денис Куляш, Кирилл Капризов и Антон Лазарев.
Голкипер уфимцев Андрей Гаврилов отстоял второй матч текущем в сезоне «на ноль».
После этой игры уфимский клуб набрал 65 очков в 37 встречах и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Рижане с 29 очками после 35 игр заимают последнее место на «Западе».
В следующей игре 2 декабря «Салават Юлаев» сыграет в Минске с местным «Динамо». Рижское «Динамо» на своей площадке в тот же день примет магнитогорский «Металлург».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Р - Салават Юлаев - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Куляш 1:04 (0:1). Капризов (Коротков), 28:05 (0:2). Лазарев (Лепистё, Бодров Д.), 51:07 (0:3).
Место и дата
30 ноября 19:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция