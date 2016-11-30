Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 0Ростов
Футбол  Зенит2 : 0Уфа
Баскетбол  Химки88 : 77Альба Берлин
Футбол  Рубин1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА2 : 0Оренбург
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Салават» на выезде уверенно переиграл рижское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» в гостях уверенно переиграли рижское «Динамо» со счетом 3:0.

Заброшенными шайбами в составе «Салавата» отметились Денис Куляш, Кирилл Капризов и Антон Лазарев.

Голкипер уфимцев Андрей Гаврилов отстоял второй матч текущем в сезоне «на ноль».

После этой игры уфимский клуб набрал 65 очков в 37 встречах и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Рижане с 29 очками после 35 игр заимают последнее место на «Западе».

В следующей игре 2 декабря «Салават Юлаев» сыграет в Минске с местным «Динамо». Рижское «Динамо» на своей площадке в тот же день примет магнитогорский «Металлург».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Динамо Р - Салават Юлаев - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы:

Куляш 1:04 (0:1). Капризов (Коротков), 28:05 (0:2). Лазарев (Лепистё, Бодров Д.), 51:07 (0:3).

Место и дата

30 ноября 19:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Еременко: Хотим, чтоб люди на трибунах увидели, что мы прибавляемГолкипер московского «Динамо» Александр Еременко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом» со счетом 3:0.Сергей Орешкин: Не только Еременко, все старались и выкладывались на сто с лишним процентовГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом» - 3:0.Эдуард Занковец: Динамовцы нас наказали за упущенный шанс в большинствеГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал поражение в поединке с московским «Динамо» - 0:3.КХЛ. «Локомотив» обыграл «Югру», «Витязь» одолел «Автомобилист» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.Игорь Захаркин: Сегодня частично проснулось наше стремление забрасывать шайбыГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над рижским «Динамо».Для «Динамо» настало время «Ч». Теперь надо только побеждатьДля «Динамо» настало время «Ч». Теперь надо только побеждатьБело-голубые начали заочную битву за плей-офф уверенной победой над «Барысом» - 3:0.«Витязь» удержал победу в матче с «Автомобилистом»Хоккеисты подмосковного «Витязя» на домашней арене переиграли в матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 3:2.Московское «Динамо» дома оказалось сильнее «Барыса»Хоккеисты московского «Динамо» переиграли в матче регулярного чемпионата КХЛ казахский «Барыс» со счетом 3:0.«Югра» с минимальным счетом уступила в гостях «Локомотиву»В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты ярославского «Локомотива» переиграли «Югру» со счетом 1:0.Борис Майоров: Мозякин с каждым годом прибавляет. И этому феномену есть простое объяснениеДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о лучшем бомбардире КХЛ, 35-летнем капитане магнитогорского «Металлурга» Сергее Мозякине.Александр Кожевников: Как-то я выпил шампанского перед игройДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал разрыв контрактов Михаила Анисина и Андрея Первышина с новокузнецким «Металлургом»Миронов не сыграет с «Барысом», а станет героем фотосессииЗащитник «Динамо» и сборной России Андрей Миронов не сможет выйти на лед в матче с «Барысом» из-за травмы руки.ЦСКА на Дальнем Востоке будет жить по московскому времениМосковские армейцы улетели в турне по Дальнему востоку, где не собираются изменять привычному временному графику.Неколенко не сыграет в Братиславе из-за проблемы с визойЗащитник «Сибири» Илья Неколенко после матча в Загребе с «Медвешчаком» улетел домой из-за неурядиц с визой и не поможет команде в Братиславе в сегодняшней встрече со «Слованом».Борис Майоров: В «Динамо» уже шесть капитанов сменилось. Безобразие!Борис Майоров: В «Динамо» уже шесть капитанов сменилось. Безобразие!Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о непростой турнирной ситуации, в которой оказались бело-голубые.Коскинен, Хохлачев и еще 25 игроков СКА отправились на выездную сериюСКА отправился в выездную серию на Дальний Восток, сообщает официальный сайт команды.Ткачев примет участие в матче с «Северсталью»Один из лучших снайперов «Адмирала» Владимир Ткачев завтра выйдет на матч с «Северсталью».Андриевский вернулся на лавку «Адмирала»Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский будет завтра руководить своей командой в матче с «Северсталью».«Кузня» до сих пор не рассчиталась с КХЛ за права на АнисинаПресс-служба КХЛ сообщила, что новокузнецкий «Металлург» до сих пор не рассчитался с лигой за передачу прав на нападающего Михаила Анисина, с которым клуб расстался накануне.«Дацюк – в «Динамо»! Как прошел мастер-класс капитана СКА для динамовских детей«Дацюк – в «Динамо»! Как прошел мастер-класс капитана СКА для динамовских детейПеред выездной серией на Дальний Восток нападающий СКА Павел Дацюк участвует в тренировках не только в качестве игрока, но и тренера.

ХК Рига
ХК Ригакалендарьстатистика
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение