«Салават» на выезде уверенно переиграл рижское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» в гостях уверенно переиграли рижское «Динамо» со счетом 3:0.

Заброшенными шайбами в составе «Салавата» отметились Денис Куляш, Кирилл Капризов и Антон Лазарев.

Голкипер уфимцев Андрей Гаврилов отстоял второй матч текущем в сезоне «на ноль».

После этой игры уфимский клуб набрал 65 очков в 37 встречах и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Рижане с 29 очками после 35 игр заимают последнее место на «Западе».

В следующей игре 2 декабря «Салават Юлаев» сыграет в Минске с местным «Динамо». Рижское «Динамо» на своей площадке в тот же день примет магнитогорский «Металлург».

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