«Югра» с минимальным счетом уступила в гостях «Локомотиву»
В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты ярославского «Локомотива» переиграли «Югру» со счетом 1:0.
Заброшенной шайбой составе «Локомотива» отметился Петри Контиола.
Голкипер «Локомотива» Алексей Мурыгин, отразив все 19 бросков по своим воротам, оформил свой пятый «сухой» матч в текущем сезоне.
После этой игры «Локомотив» набрал 61 очко в 35 встречах и занимает четвертое место на «Западе». «Югра» с 39 очками после 37 встреч чемпионата находится на 14 месте в турнирной таблице Восточной конференции.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Локомотив - Югра - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Контиола (Тэлбот, Рафиков), 51:23 (1:0).
Место и дата
30 ноября 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
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