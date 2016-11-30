«Югра» с минимальным счетом уступила в гостях «Локомотиву»

Сергей Орешкин: Не только Еременко, все старались и выкладывались на сто с лишним процентов

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом» - 3:0.