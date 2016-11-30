ЦСКА одержал победу над «Оренбургом»
ЦСКА переиграл «Оренбург» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
На 26-й минуте армейцы реализовали пенальти, назначенный за игру рукой Полуяхтова в штрафной площади гостей. 11-метровый уверенно исполнил Бибрас Натхо. А после перерыва отличился Сергей Игнашевич, которому удался красивый дальний удар в нижний угол.
Подопечные Леонида Слуцкого вышли на третью строчку турнирной таблицы РФПЛ, в активе команды - 29 очков. «Оренбург» идет на 13-м месте.
3 декабря в 17-м туре ЦСКА на своем поле сыграет с «Уралом», «Оренбург» 5 декабря сразится на выезде с пермским «Амкаром».
Матч
Голы
Натхо 26 (1:0 - пен.). Игнашевич 79 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Головин, Миланов, Натхо, Тошич (Игнашевич, 65), Вернблум (Набабкин, 83), Чалов (Страндберг, 72)
Оренбург: Гутор, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Ефремов (Делькин, 57), Коронов (Батов, 77), Малых, Померко, Воробьёв, Нехайчик (Бамба, 85), Афонин
Предупреждения:
Тошич, 54; Игнашевич, 68 - Померко, 20; Андреев, 59
Удаления:
нет - Андреев, 75
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция