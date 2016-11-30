ЦСКА одержал победу над «Оренбургом»

ЦСКА переиграл «Оренбург» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

На 26-й минуте армейцы реализовали пенальти, назначенный за игру рукой Полуяхтова в штрафной площади гостей. 11-метровый уверенно исполнил Бибрас Натхо. А после перерыва отличился Сергей Игнашевич, которому удался красивый дальний удар в нижний угол.

Подопечные Леонида Слуцкого вышли на третью строчку турнирной таблицы РФПЛ, в активе команды - 29 очков. «Оренбург» идет на 13-м месте.



3 декабря в 17-м туре ЦСКА на своем поле сыграет с «Уралом», «Оренбург» 5 декабря сразится на выезде с пермским «Амкаром».