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ЦСКА одержал победу над «Оренбургом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ЦСКА переиграл «Оренбург» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. 

На 26-й минуте армейцы реализовали пенальти, назначенный за игру рукой Полуяхтова в штрафной площади гостей. 11-метровый уверенно исполнил Бибрас Натхо. А после перерыва отличился Сергей Игнашевич, которому удался красивый дальний удар в нижний угол.

Подопечные Леонида Слуцкого вышли на третью строчку турнирной таблицы РФПЛ, в активе команды - 29 очков. «Оренбург» идет на 13-м месте.

3 декабря в 17-м туре ЦСКА на своем поле сыграет с «Уралом», «Оренбург» 5 декабря сразится на выезде с пермским «Амкаром».

Матч

ЦСКА - Оренбург - 2:0 (1:0)

Голы

Натхо 26 (1:0 - пен.). Игнашевич 79 (2:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Головин, Миланов, Натхо, Тошич (Игнашевич, 65), Вернблум (Набабкин, 83), Чалов (Страндберг, 72)

Оренбург: Гутор, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Ефремов (Делькин, 57), Коронов (Батов, 77), Малых, Померко, Воробьёв, Нехайчик (Бамба, 85), Афонин

Предупреждения:

Тошич, 54; Игнашевич, 68 - Померко, 20; Андреев, 59

Удаления:

нет - Андреев, 75

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

30 ноября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция


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