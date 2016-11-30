«Зенит» обыграл «Уфу», Жулиано забил седьмой мяч в чемпионате
В матче 16-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Уфу» со счетом 2:0.
В составе сине-бело-голубых на 84-й минуте мяч забил Жулиано, а на 93-й - Александр Кокорин.
На
36-й минуте в ворота «Уфы» был назначен свободный удар, но Юрий Жирков пробил
выше ворот.
Напомним,
подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в
активе 34 очка, уфимцы занимают восьмую строчку с 22 очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 3 декабря в гостях против «Ростова», «Уфа» двумя днями позже примет «Томь».
Матч
Голы
Жулиано 84 (1:0). Кокорин 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Витсель, Мак (Кержаков А., 76), Маурисио (Юсупов, 81), Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин
Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Васин, Живоглядов, Засеев, Ванек (Фатай, 85), Стоцкий, Безденежных, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Диего, 66)
Предупреждения:
Нету, 44 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция