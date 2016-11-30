Дальмайер выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде, Глазырина - 6-я

Лаура Дальмайер начинает сезон с победы

23-летняя немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла первую индивидуальную гонку сезона-2016/17, которая состоялась в шведском Эстерсунде.

Двукратная чемпионка мира, стартовав третьей, преодолела 15-километровую дистанцию за 46 минут и 14 секунд, допустив два промаха (на третьем и четвертом огневых рубежах). Для Дальмайер это восьмая личная победа в карьере на этапах Кубка мира.

Лаура на 15,8 секунды опередила француженку Анаис Бескон, которой помешал одержать победу заключительный, 20-й выстрел, который оказался неточным.

Третье место в итоговом протоколе неожиданно заняла белорусская спортсменка Дарья Юркевич, которая на стрельбе сумела обойтись без ошибок. Она уступила Дальмайер минуту и 17 секунд.

Лучшей из россиянок сегодня стала Екатерина Глазырина, показавшая шестое время (2 промаха).



Завтра, 1 декабря на старт индивидуальной гонки (20 километров) выйдут мужчины. Начало соревнования - в 20:00 по Москве.

Эстерсунд (Швеция)

Первый этап Кубка мира.

Женщины. Индивидуальная гонка (15 км)



1. Лаура Дальмайер (Германия) — 46.14,0 (2 промаха).

2. Анаис Бескон (Франция) +15,8 (1).

3. Дарья Юркевич (Беларусь) +1.17,3 (0).

4. Франциска Пройс (Германия) +1.37,9 (3).

5. Жюстин Бреза (Франция) +1.52,4 (4).

6. Екатерина Глызырина (Россия) +2.42,3 (2).

7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +3.04,9 (3).

8. Ханна Эберг (Швеция) +3.14,6 (4).

9. Вероника Виткова (Чехия) +3.23,3 (5).

10. Ванесса Хинц (Германия) +3.32,0 (3).

12. Татьяна Акимова (Россия) +3.53,4 (4).

14. Ольга Подчуфарова (Россия) +4.10,5 (4)…

18. Екатерина Шумилова (Россия) +4.23,0 (2).

30. Светлана Слепцова (Россия) +5.17,0 (5).





