Эдуард Трояновский: У Индонго нестандартная техника

Чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский рассказал о подготовке к поединку с намибийцем Джулиусом Индонго.

– Видео боев вашего соперника невозможно найти в интернете. Сложно готовиться к такому оппоненту?

– В боксерском мире есть такое правило, если претендент хочет боксировать с чемпионом, он присылает видео своих последних боев. Что и было сделано. Команда Индонго прислала видео на электронную почту. Я эти бои посмотрел.

– Какие были впечатления?

– Физически сильный, высокий, длиннорукий, левша. Немного нестандартная техника, как и у большинства африканцев. Пожалуй, все.

– Были ли у вас похожие на Индонго соперники?

– Да, несколько лет назад я встречался с колумбийцем Вальтером Эстрадой. Также левша, боксировал в похожем стиле, - сказал Трояновский.

Чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Трояновский 3 декабря в Москве выйдет на ринг против Джулиуса Индонго из Намибии в андеркарте поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе между россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым. Трояновский 9 сентября в Москве защитил свои титулы в бою с японцем Кейта Обарой, победив техническим нокаутом во втором раунде.