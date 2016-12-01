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Эдуард Трояновский: Не получится план Б - вытрем пот и пойдем работать дальше

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский рассказал о подготовке к поединку с намибийцем Джулиусом Индонго.

– Отличалась ли подготовка к этому сопернику или главный ваш соперник – вы сами?
– Совершенно верно. Я сам – главный соперник. Какой-то сверхъестественной работы не было. Она всегда пристальная и детальная.

– Если соперник покажет что-то новое и удивит вас, будет ли меняться ваш план на бой или останется прежним?
– Не получился план А, есть план Б. Не получится второй план - вытрем пот и пойдем работать дальше, - сказал Трояновский.

Чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Трояновский 3 декабря в Москве выйдет на ринг против Джулиуса Индонго из Намибии в андеркарте поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе между россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым. Трояновский 9 сентября в Москве защитил свои титулы в бою с японцем Кейта Обарой, победив техническим нокаутом во втором раунде.

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