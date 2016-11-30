Московское «Динамо» дома оказалось сильнее «Барыса»
Хоккеисты московского «Динамо» переиграли в матче регулярного чемпионата КХЛ казахский «Барыс» со счетом 3:0.
Заброшенными шайбами в составе москвичей отличились Мартиньш Карсумс, Артем Федоров и Юусо Хиетанен.
Голкипер динамовцев Александр Еременко, отразив все 31 бросок по своим воротам, записал на свой счет третий матч на «на ноль» в этом сезоне.
После этой встречи «Динамо» набрало 56 очков в 36 играх и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 47 очками в активе находится на девятом месте на «Востоке».
В следующей игре 2 декабря «Динамо» на своем льду примет «Югру». «Барыс» в тот же день сыграет на выезде с подмосковным «Витязем».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо - Барыс - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Голы:
Карсумс (Никулин), 48:15 (1:0). Хиетанен 54:12 (2:0). Фёдоров (Цветков), 56:49 (3:0).
Место и дата
30 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция