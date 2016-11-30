Московское «Динамо» дома оказалось сильнее «Барыса»

Хоккеисты московского «Динамо» переиграли в матче регулярного чемпионата КХЛ казахский «Барыс» со счетом 3:0.

Заброшенными шайбами в составе москвичей отличились Мартиньш Карсумс, Артем Федоров и Юусо Хиетанен.

Голкипер динамовцев Александр Еременко, отразив все 31 бросок по своим воротам, записал на свой счет третий матч на «на ноль» в этом сезоне.

После этой встречи «Динамо» набрало 56 очков в 36 играх и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 47 очками в активе находится на девятом месте на «Востоке».

В следующей игре 2 декабря «Динамо» на своем льду примет «Югру». «Барыс» в тот же день сыграет на выезде с подмосковным «Витязем».

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