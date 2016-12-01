Мурат Гассиев: Спарринг с Лебедевым стал ценным опытом для меня

Российский боксер Мурат Гассиев поделился ожиданиями от предстоящего поединка со своим соотечественником Денисом Лебедевым, который является чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA.

– Лебедев говорил, что вы помогали ему готовиться к одному из поединков. Какие впечатления были, и изменилось ли что-нибудь?

– Это было два года назад, когда он готовился ко второму бою с Гильермо Джонсом. Мы провели один спарринг. Это был очень ценный опыт для меня. Никогда я не спарринговал с таким соперником. Только видел его по телевизору, и для меня было это большой честью.

– Лебедев сказал, что с первых раундов вы начнете «переть» на него. Так?

– Отвечу на вопрос 3 числа. Сейчас не могу сказать, как я буду боксировать, и как сложится бой, - сказал Гассиев.

Поединок Лебедев - Гассиев пройдет в Москве 3 декабря. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF, принадлежащие Денису. На данный момент в активе 23-летнего Гассиева 24 боя, 23 победы (17 – нокаутом) и одна ничья.