Денис Лебедев: Самая тяжелая часть уже закончена. Осталась самая важная

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям IBF и WBA Денис Лебедев поделился ожиданиями от предстоящего боя со своим соотечественником Муратом Гассиевым.

– Денис, Как прошла подготовка?

– Работа проделана плодотворная и объемная. Немножко необычная. Что-то добавили. В целом, подготовкой доволен. С нетерпением жду 3 декабря, чтобы показать свою работу. Самая тяжелая часть уже закончена. Осталась важная, но не трудная часть - самое трудное мы уже прошли.

– Два года назад Мурат помогал вам готовиться к поединку. Какое впечатление произвел?

– Мурат был физически сильным. Сейчас прибавил в этом. И я уже не тот, что был два года назад. Я тренируюсь в США. У меня новый наставник. Мой друг – Фредди Роуч, – сказал Лебедев.

Поединок Лебедев - Гассиев пройдет в Москве 3 декабря. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF, принадлежащие Денису. На данный момент в активе 23-летнего Гассиева 24 боя, 23 победы (17 – нокаутом) и одна ничья.