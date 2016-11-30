Мирча Луческу: В эпизоде с Гарсией была борьба, но специального удара не было
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о дисквалификации игрока «Зенита» Хави Гарсии.
- Как прокомментируете дисквалификацию Хави Гарсии?
- Мне сложно отвечать на ваш вопрос, потому что я не до конца знаю регламент. Из моего угла я видел так: была борьба, но специального удара не было. Но раз так решено - мы выполняем. Жаль, что потеряли испанца на такой срок, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, КДК РФС принял решение дисквалифицировать Гарсию на 3 матча за удар локтем полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского.
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