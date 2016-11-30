Татьяна Акимова: Сегодня очень обидно за стрельбу

Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями от своего выступления в индивидуальной гонке, которая состоялась в шведском Эстерсунде.

- Сегодня очень обидно за стрельбу. Когда приходила на «лежку», ветра даже в лицо не было. На стойке в лицо дул ветер, и было тяжело стрелять. Может, имело смысл немного выжидать. Но я не стала



Проигрыш по скорости объясню своим состоянием. Но и трасса так готова. Там лед, постоянно соскальзываешь и едешь в большом напряжении, - рассказала Акимова в эфире телеканала «Матч ТВ Арена».

23-летняя немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла первую индивидуальную гонку сезона-2016/17, которая состоялась в шведском Эстерсунде.

Двукратная чемпионка мира, стартовав третьей, преодолела 15-километровую дистанцию за 46 минут и 14 секунд, допустив два промаха (на третьем и четвертом огневых рубежах). Для Дальмайер это восьмая личная победа в карьере на этапах Кубка мира.

Акимова показала в сегодняшней гонке 12-й результат.

