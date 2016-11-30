«Витязь» удержал победу в матче с «Автомобилистом»

Хоккеисты подмосковного «Витязя» на домашней арене переиграли в матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 3:2.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Роман Хорак, Марио Кемпе и Миро Аалтонен. У «Автомобилиста» отличились Николай Тимашов и Дмитрий Мегалинский.

После этой игры «Витязь» набрал 55 очков в 36 встречах и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 46 набранными очками в 37 матчах занимает 11 место на «Востоке».

В следующей игре 2 декабря «Автомобилист» в Ярославле встретится с местным «Локомотивом». «Витязь» в тот же день на своей площадке примет астанинский «Барыс».

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