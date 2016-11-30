Леонид Слуцкий: Слухи о моем уходе не давили на меня

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал победу на «Оренбургом» (2:0) в 16-м туре РФПЛ.

- Тяжелая игра, тяжелая победа при очень непростых погодных условиях, - говорит Слуцкий. – Но мы выполнили план на игру. И добились победы при минимуме моментов у наших ворот. Пользуясь случаем, хочу поздравить Акинфеева с 252-м «сухим» матчем за ЦСКА.

- У вас сегодня был 300-й матч за клуб. 302-й будет последним?

- Давайте вопросы только по матчу.

- Игнашевич играл сегодня в опорной зоне. Ждем второй молодости от Сергея?

- У него еще и первая не закончилась.

- Вопрос по матчу. На вас давило то, что по ходу игры все ждали пресс-конференции с вашем участием, чтобы задать вопрос об отставке?

- Нет, не давило.

- Почему в старте играет именно Чалов?

- У других уже было достаточно шансов. Теперь шанс получил Чалов. Конечно, при прочих равных предпочтение отдается своему молодому воспитаннику.



