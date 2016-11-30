Леонид Слуцкий: Слухи о моем уходе не давили на меня
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал победу на «Оренбургом» (2:0) в 16-м туре РФПЛ.
- Тяжелая игра, тяжелая победа при очень непростых погодных условиях, - говорит Слуцкий. – Но мы выполнили план на игру. И добились победы при минимуме моментов у наших ворот. Пользуясь случаем, хочу поздравить Акинфеева с 252-м «сухим» матчем за ЦСКА.
- У вас сегодня был 300-й матч за клуб. 302-й будет последним?
- Давайте вопросы только по матчу.
- Игнашевич играл сегодня в опорной зоне. Ждем второй молодости от Сергея?
- У него еще и первая не закончилась.
- Вопрос по матчу. На вас давило то, что по ходу игры все ждали пресс-конференции с вашем участием, чтобы задать вопрос об отставке?
- Нет, не давило.
- Почему в старте играет именно Чалов?
- У других уже было достаточно шансов. Теперь шанс получил Чалов. Конечно, при прочих равных предпочтение отдается своему молодому воспитаннику.
Матч
Голы
Натхо 26 (1:0 - пен.). Игнашевич 79 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Головин, Миланов, Натхо, Тошич (Игнашевич, 65), Вернблум (Набабкин, 83), Чалов (Страндберг, 72)
Оренбург: Гутор, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Ефремов (Делькин, 57), Коронов (Батов, 77), Малых, Померко, Воробьёв, Нехайчик (Бамба, 85), Афонин
Предупреждения:
Тошич, 54; Игнашевич, 68 - Померко, 20; Андреев, 59
Удаления:
нет - Андреев, 75
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция