Шамиль Газизов: Гончаренко - в ЦСКА? Время покажет

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).

- Мы до 83-й минуты играли довольно компактно. Наверное, в определенное время поверили, что можем обыграть «Зенит», начали растягиваться и получили быструю атаку. Мастерство определенных игроков решило исход матча. Мы ехали сюда отобрать очки у петербуржцев, но не получилось. Есть некоторое разочарование, потому что игра была неплохая со стороны нашей команды. Меня, как руководителя команды, радует, что ребята выполняют все установки тренера.

- В СМИ много говориться о том, что Гончаренко может вернуться в ЦСКА уже главным тренером.

- Не хочу комментировать такие вещи. Впереди игра с «Томью», как она закончится, так и будет все. Время покажет, - передает слова Газизова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Зенит» - «Уфа» закончился со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых на 84-й минуте мяч забил Жулиано, а на 93-й - Александр Кокорин.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, уфимцы занимают девятую строчку с 22 очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 3 декабря в гостях против «Ростова», «Уфа» двумя днями позже примет «Томь».