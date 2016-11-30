Азамат Засеев: В матче с «Зенитом» «Уфа» создала больше моментов и не заслуживала поражения

Защитник «Уфы» Азамат Засеев поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).

- С такой командой, как «Зенит», надо реализовывать свои моменты. В конце матча шли вперед, пропустили в контратаке. Очень обидно пропускать на последних минутах.

- Не хватило везения или чего-то еще?

- Били куда угодно, но не мимо Лодыгина: то в него, то выше, то мимо. В каких-то играх на выезде нам везло, в каких-то нет. Надо реализовывать хотя бы половину своих возможностей, сегодня их было предостаточно для победы.

- Помешали ли погодные условия?

- Погода внесла свои коррективы, но мы и «Зенит» приспособились к этому. У них есть высокий Дзюба, питерцы грузили на него. Мы создали больше моментов, чем они, и не заслуживали проиграть сегодня, - передает слова Засеева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Зенит» - «Уфа» закончился со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых на 84-й минуте мяч забил Жулиано, а на 93-й - Александр Кокорин.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, уфимцы занимают девятую строчку с 22 очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 3 декабря в гостях против «Ростова», «Уфа» двумя днями позже примет «Томь».