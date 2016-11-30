Сергей Рыжиков: Во втором тайме с «Арсеналом» потеряли нити игры
Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением об игре 16-го тура чемпионата РФПЛ против «Арсенала».
- Что случилось в конце второго тайма?
- Паника немного была, потеряли нити игры. Соперник начал прессинговать, играть от ножа, что и приводило к моментам у наших ворот. Насчет штанги — ворота молодцы.
- Как играется вратарю в таких условиях? Нормально, главное, наушники надеть. В первом тайме, конечно, пальцы немного обалдели на руках, а во втором все нормально.
- Сухая
серия, третий матч на ноль. Это фарт?
- Может быть, должок. Работаем на тренировках, стабилизировались в защите, и все стало в порядке. Как идет, так идет, - передает слова Рыжикова пресс-служба казанского клуба.
Напомним, что встреча между «Рубином» и «Арсеналом» завершилась победой казанской команды со счетом 1:0.
Матч
Голы
Жонатас 62 (1:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Набиуллин, Самбрано, Бауэр, Камболов (Оздоев, 83), Мвила, Гарсия (Лестьенн, 59), Рочина, Жонатас (Девич, 80), Жемалетдинов
Арсенал: Левашов, Беляев, Вергара, Хагуш, Горбатюк, Ершов (Рыжков, 86), Берхамов, Максимов (Мухаметшин, 46 Аппаев, 69), Стеклов, Горбатенко, Бурмистров
Предупреждения:
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:00, Казань Арена, Текстовая трансляция