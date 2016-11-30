Сергей Рыжиков: Во втором тайме с «Арсеналом» потеряли нити игры

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением об игре 16-го тура чемпионата РФПЛ против «Арсенала».

- Что случилось в конце второго тайма?

- Паника немного была, потеряли нити игры. Соперник начал прессинговать, играть от ножа, что и приводило к моментам у наших ворот. Насчет штанги — ворота молодцы.

- Как играется вратарю в таких условиях? Нормально, главное, наушники надеть. В первом тайме, конечно, пальцы немного обалдели на руках, а во втором все нормально.

- Сухая серия, третий матч на ноль. Это фарт?

- Может быть, должок. Работаем на тренировках, стабилизировались в защите, и все стало в порядке. Как идет, так идет, - передает слова Рыжикова пресс-служба казанского клуба.



Напомним, что встреча между «Рубином» и «Арсеналом» завершилась победой казанской команды со счетом 1:0.