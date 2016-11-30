Жонатас: Это был чуть ли не самый холодный матч в моей жизни
Автор единственного гола «Рубина» в игре 16-го тура чемпионата РФПЛ против «Арсенала» нападающий Жонатас поделился впечатлениями от матча.
- Я очень рад тому, что мы победили, победа далась нам с большим трудом, потому что поле было не в очень хорошем состоянии, было очень холодно. Мы знали, что противник будет играть вязко, но были уверены, что победим, и победили.
- Это был самый холодный матч для вас?
- Да, это был чуть ли не самый холодный матч в моей жизни. Бывают условия, когда на поле можно свариться, замерзнуть, но сегодня было необычайно трудно: отмерзают пальцы, начинаешь хуже контролировать мяч, и когда Рубен выдал мне передачу я, к сожалению, не смог как следует обработать ее. Поэтому я могу сказать, что условия действительно влияют на качество игры, - передает слова форварда официальный сайт «Рубина».
Напомним, что встреча между «Рубином» и «Арсеналом» завершилась победой казанской команды со счетом 1:0.
Матч
Голы
Жонатас 62 (1:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Набиуллин, Самбрано, Бауэр, Камболов (Оздоев, 83), Мвила, Гарсия (Лестьенн, 59), Рочина, Жонатас (Девич, 80), Жемалетдинов
Арсенал: Левашов, Беляев, Вергара, Хагуш, Горбатюк, Ершов (Рыжков, 86), Берхамов, Максимов (Мухаметшин, 46 Аппаев, 69), Стеклов, Горбатенко, Бурмистров
Предупреждения:
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:00, Казань Арена, Текстовая трансляция