Жонатас: Это был чуть ли не самый холодный матч в моей жизни

Автор единственного гола «Рубина» в игре 16-го тура чемпионата РФПЛ против «Арсенала» нападающий Жонатас поделился впечатлениями от матча.

- Я очень рад тому, что мы победили, победа далась нам с большим трудом, потому что поле было не в очень хорошем состоянии, было очень холодно. Мы знали, что противник будет играть вязко, но были уверены, что победим, и победили.

- Это был самый холодный матч для вас?

- Да, это был чуть ли не самый холодный матч в моей жизни. Бывают условия, когда на поле можно свариться, замерзнуть, но сегодня было необычайно трудно: отмерзают пальцы, начинаешь хуже контролировать мяч, и когда Рубен выдал мне передачу я, к сожалению, не смог как следует обработать ее. Поэтому я могу сказать, что условия действительно влияют на качество игры, - передает слова форварда официальный сайт «Рубина».

Напомним, что встреча между «Рубином» и «Арсеналом» завершилась победой казанской команды со счетом 1:0.