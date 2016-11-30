Хавьер Грасия: Хотим завершить зимний отрезок чемпионата победой над «Спартаком»
Главный тренер казанского «Рубина» Хавьер Грасия надеется, что его команда удачно сыграет со «Спартаком» в 17-м туре чемпионата России.
- «Сегодня получилась очень сложная игра. «Арсенал» против многих команд показывал хороший футбол. У них всегда бывают голевые моменты, и в этом матче они также могли забить. Игра получилась закрытой и равной. Поле тоже было сложным. На данном этапе главное - то, что мы победили и взяли три очка. Начинаем готовиться к следующему матчу со «Спартаком». Хотим завоевать три очка перед перерывом в чемпионате и победой завершить этот цикл, - заявил Грасия.
В среду футболисты казанского «Рубина» переиграли тульский «Арсенал» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча прошла на поле стадиона «Казань Арена» и завершился со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече на 62-й минуте забил бразильский нападающий казанской команды Жонатас.
Матч
Голы
Жонатас 62 (1:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Набиуллин, Самбрано, Бауэр, Камболов (Оздоев, 83), Мвила, Гарсия (Лестьенн, 59), Рочина, Жонатас (Девич, 80), Жемалетдинов
Арсенал: Левашов, Беляев, Вергара, Хагуш, Горбатюк, Ершов (Рыжков, 86), Берхамов, Максимов (Мухаметшин, 46 Аппаев, 69), Стеклов, Горбатенко, Бурмистров
Предупреждения:
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:00, Казань Арена, Текстовая трансляция