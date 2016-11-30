Хавьер Грасия: Хотим завершить зимний отрезок чемпионата победой над «Спартаком»

Главный тренер казанского «Рубина» Хавьер Грасия надеется, что его команда удачно сыграет со «Спартаком» в 17-м туре чемпионата России.

- «Сегодня получилась очень сложная игра. «Арсенал» против многих команд показывал хороший футбол. У них всегда бывают голевые моменты, и в этом матче они также могли забить. Игра получилась закрытой и равной. Поле тоже было сложным. На данном этапе главное - то, что мы победили и взяли три очка. Начинаем готовиться к следующему матчу со «Спартаком». Хотим завоевать три очка перед перерывом в чемпионате и победой завершить этот цикл, - заявил Грасия.

В среду футболисты казанского «Рубина» переиграли тульский «Арсенал» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча прошла на поле стадиона «Казань Арена» и завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 62-й минуте забил бразильский нападающий казанской команды Жонатас.