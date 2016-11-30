Игорь Захаркин: Сегодня частично проснулось наше стремление забрасывать шайбы

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над рижским «Динамо».

- Мы сыграли очень организованно, сумели погасить атаки соперника в средней зоне, очень хорошо ребята отрабатывали в обороне. Забили быстрый гол, много комбинировали, пытались атаковать. Сегодня можно сказать, что частично проснулось наше стремление забрасывать шайбы. Не совсем удачно сыграли 5 на 4 и 5 на 3, хотя создавали моменты, но реализация подвела. Отлично сыграл, хоть у него и немного было работы, Гаврилов. Ну и в целом, что очень показательно, игроки продолжали ловить на себя шайбы при счёте 3:0. Это говорит о хорошей командной морали, - передает слова Захаркина пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, что «Салават Юлаев» одержал победу во встрече с рижским «Динамо» со счетом 3:0.

