Игорь Захаркин: Сегодня частично проснулось наше стремление забрасывать шайбы
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над рижским «Динамо».
- Мы сыграли очень организованно, сумели погасить атаки соперника в средней зоне, очень хорошо ребята отрабатывали в обороне. Забили быстрый гол, много комбинировали, пытались атаковать. Сегодня можно сказать, что частично проснулось наше стремление забрасывать шайбы. Не совсем удачно сыграли 5 на 4 и 5 на 3, хотя создавали моменты, но реализация подвела. Отлично сыграл, хоть у него и немного было работы, Гаврилов. Ну и в целом, что очень показательно, игроки продолжали ловить на себя шайбы при счёте 3:0. Это говорит о хорошей командной морали, - передает слова Захаркина пресс-служба уфимского клуба.
Напомним, что «Салават Юлаев» одержал победу во встрече с рижским «Динамо» со счетом 3:0.
Матч
Динамо Р - Салават Юлаев - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Куляш 1:04 (0:1). Капризов (Коротков), 28:05 (0:2). Лазарев (Лепистё, Бодров Д.), 51:07 (0:3).
Место и дата
30 ноября 19:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция